親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

比日本還慘！這國家被核彈炸23次沒事 美國卻想裝傻毀了它

被問有沒有用社群媒體照實答 面試官當場宣佈不錄用

2019-06-24 11:22聯合新聞網 綜合報導

現代社會大家已習慣在閒暇時刻滑手機，很難想像使用率極高的社群媒體能成為妨礙找工作的重大原因。日本一名網友公佈了自己的面試對話，被問到日常生活中是否有使用社群媒體並回答有後，面試官立即告訴她不符合錄取資格。

在講求「社群力」、「自媒體」的現今，仍有公司視社群媒體為大敵，讓人驚呼太奇怪。示...
在講求「社群力」、「自媒體」的現今，仍有公司視社群媒體為大敵，讓人驚呼太奇怪。示意圖，圖片來源／ingimage。
分享

日媒「togetter] 報導，網友orangegreen26在推特上公佈了自己的面試對話，對於自己的面試奇遇感到吃驚。原本進行得相當順利的面試進入最後階段時，面試官問了一題「有在使用社群媒體嗎？」，她如實回答了「有在用推特」後對方居然回應「這次的面試很遺憾…」，讓她不能明白哪裡做錯了。進一步詢問原因，對方表示「公司不錄用有使用社群媒體的人，因為他們有可能散佈對公司的不利消息」，這個答案讓她相當傻眼。

她在推特上公佈這段對話後，立即得到許多網友「真的假的」、「太奇怪了吧」的回應，質疑「面試官手機拿來我看，就不相信他沒在用Line」，而她本人也再補充說明「該公司似乎遇過員工在推特上寫公司壞話的狀況，之後就頒佈了社群媒體禁令」，並且認為越是擁有許多粉絲的人越是無法信任。雖然這個情況讓人驚訝，不過她也因此得出「這家公司太封閉了，應該不太適合自己」這樣的結論。

網友們討論這個現象，認為很多公司的主管「將社群媒體視為敵人」、「這是一種過時的想法」，也懷疑現今社會剩多少人沒在用社群媒體，「這家公司沒多少人可以雇用了吧」。

社群媒體面試
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

網路成年年齡是13歲？專家建議家長對策：「拖」

2019-06-24 09:49

民調：8成首爾女性害怕被偷拍 公廁最危險

2019-06-24 08:27

快許願！澳洲昆州出現超閃亮流星 居民感受房子搖動

2019-06-24 08:55

影／海豹也會唱歌 張口就能哼出「一閃一閃亮晶晶」

2019-06-23 17:46

熱爆了！ 40℃熱浪襲巴黎、馬德里等熱門旅遊城市

2019-06-23 15:49

滾出我公寓！ 英下任首相熱門人選半夜被女友咆哮

2019-06-23 15:45

賣了250件樂高 他買了一間房子

2019-06-23 14:37

常看手機頭上會長角？學者：太牽強

2019-06-23 13:38

受不了父母「拾荒」成癮 她將雜物全扔上街嚇壞鄰居

2019-06-23 13:35

日本JR九州停電誤點 原因竟是蛞蝓入侵

2019-06-23 12:39

日本黑道「賣珍奶發大財」？暴力團的資金來源之謎

2019-06-23 11:16

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:17

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

比爾蓋茲：犯下的最大錯誤是 看著谷歌Android系統崛起

2019-06-23 23:39

夫妻有福不同享？他中獎24億 法官判與前妻對半分

2019-06-23 18:43

加州發生規模5.6地震 釋出能量約3800噸黃色炸藥

2019-06-23 12:29

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-24 06:58

美國癱瘓伊朗飛彈系統 伊朗駭客偷襲美國政府

2019-06-23 23:32

樂高收藏兼投資 幫助他買了人生第一間房

2019-06-23 11:30

影／誰闖空門？美警到場傻眼：竟是黑熊 且在睡覺

2019-06-23 17:49

衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

2019-06-23 16:44

比日本還慘！這國家被核彈炸23次沒事 美國卻想裝傻毀了它

2019-06-24 11:00

川普出招 周一將擴大對伊朗的制裁

2019-06-23 16:56

川普對伊朗 沒什麼好牌可打

2019-06-23 22:55

訪北韓 傳習近平帶回了金正恩核武清單

2019-06-23 16:06

無敵破壞王！他的工作就是想辦法破壞IKEA家具！

2019-06-23 14:36

觀察站╱打貿戰 北京添三新牌、兩訴求

2019-06-24 00:04

對抗美侵略 伊朗放話「導彈已對準美國航母」

2019-06-23 17:00

滾出我公寓！ 英下任首相熱門人選半夜被女友咆哮

2019-06-23 15:45

川普：我從未威脅撤除鮑爾的Fed主席職務

2019-06-23 22:45

彭博資訊專欄／寬鬆政策養出殭屍投資人

2019-06-24 00:44

打伊朗不利連任？川普踩煞車全因聽這個人建言

2019-06-23 16:58

WSJ：川普擬規定5G設備須在中國以外地區生產

2019-06-24 08:31

日本關東今早發生芮氏5.5地震 新幹線一度停駛

2019-06-24 08:48

官方證實 習近平將出席G20峰會

2019-06-23 23:23

緊張升高 美擬擴大制裁伊朗

2019-06-23 23:34

日經：川習29日有望舉行晚餐會

2019-06-23 16:44

快許願！澳洲昆州出現超閃亮流星 居民感受房子搖動

2019-06-24 08:55

沖繩悼二戰 安倍被嗆滾回去

2019-06-24 01:36

美掀素肉風潮 台灣人扮推手

2019-06-23 23:57

影／海豹也會唱歌 張口就能哼出「一閃一閃亮晶晶」

2019-06-23 17:46

熱爆了！ 40℃熱浪襲巴黎、馬德里等熱門旅遊城市

2019-06-23 15:49

賣了250件樂高 他買了一間房子

2019-06-23 14:37

白宮揭曉500億美元振興計畫 巴勒斯坦卻不領情

2019-06-23 17:55

川普：明宣布對伊朗新一波重大制裁

2019-06-23 13:11

美伊網戰開打 川普再推新制裁

2019-06-24 01:36

川普親筆信內容 金正恩喊滿意

2019-06-24 01:36

川普對伊朗沒好牌 德黑蘭等他下台

2019-06-24 01:36

喬治亞反俄潮高漲 俄國停飛航班

2019-06-23 18:08

日媒：川普G20會後將訪韓 30日可能訪問非軍事區

2019-06-23 17:13

波頓：美國在伊朗問題上的小心謹慎 並不是軟弱

2019-06-23 18:13

受不了父母「拾荒」成癮 她將雜物全扔上街嚇壞鄰居

2019-06-23 13:35

習川交鋒前夕 陸官媒放話：不衝動也不幻想

2019-06-24 09:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top