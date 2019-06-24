被問有沒有用社群媒體照實答 面試官當場宣佈不錄用

2019-06-24 11:22 聯合新聞網 綜合報導



現代社會大家已習慣在閒暇時刻滑手機，很難想像使用率極高的社群媒體能成為妨礙找工作的重大原因。日本一名網友公佈了自己的面試對話，被問到日常生活中是否有使用社群媒體並回答有後，面試官立即告訴她不符合錄取資格。

在講求「社群力」、「自媒體」的現今，仍有公司視社群媒體為大敵，讓人驚呼太奇怪。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

日媒「togetter] 報導，網友orangegreen26在推特上公佈了自己的面試對話，對於自己的面試奇遇感到吃驚。原本進行得相當順利的面試進入最後階段時，面試官問了一題「有在使用社群媒體嗎？」，她如實回答了「有在用推特」後對方居然回應「這次的面試很遺憾…」，讓她不能明白哪裡做錯了。進一步詢問原因，對方表示「公司不錄用有使用社群媒體的人，因為他們有可能散佈對公司的不利消息」，這個答案讓她相當傻眼。

她在推特上公佈這段對話後，立即得到許多網友「真的假的」、「太奇怪了吧」的回應，質疑「面試官手機拿來我看，就不相信他沒在用Line」，而她本人也再補充說明「該公司似乎遇過員工在推特上寫公司壞話的狀況，之後就頒佈了社群媒體禁令」，並且認為越是擁有許多粉絲的人越是無法信任。雖然這個情況讓人驚訝，不過她也因此得出「這家公司太封閉了，應該不太適合自己」這樣的結論。

網友們討論這個現象，認為很多公司的主管「將社群媒體視為敵人」、「這是一種過時的想法」，也懷疑現今社會剩多少人沒在用社群媒體，「這家公司沒多少人可以雇用了吧」。