滾出我公寓！ 英下任首相熱門人選半夜被女友咆哮
英國下任首相熱門人選強生（Boris Johnson）21日的住處傳出激烈爭吵聲，鄰居擔憂強生女友的安危報案，警方凌晨登門調查。專家認為此事未來可能牽動選情，強生的發言人對此「不予置評」。
英國「衛報」（The Guardian）報導，強生（Boris Johnson）甫於保守黨國會議員最後一輪投票中獲得最高票，21日凌晨警方就接獲鄰居通報，強生位於倫敦南區的住宅傳出激烈爭吵與碰撞聲，強生女友席孟茲（Carrie Symonds）咆哮道，「滾開」、「滾出我的公寓」。
鄰居向衛報表示，席孟茲在爭吵過程中批評強生的紅酒弄髒沙發，還大吼：「你對什麼東西都不在乎，因為你被寵壞了。你不在乎錢或任何東西。」
強生是聲勢看好的保守黨黨魁候選人，遠超過現為外相的對手韓特（Jeremy Hunt）。不過當這兩人在未來一個月前往全英各地進行競選活動期間，強生將因這事件而遭受質疑。
強生和韓特在對決時可能必須承諾，讓英國穩當且維持一體地完成脫歐，也就是必須在即將卸任的首相梅伊一再失敗之處獲得成功。
不過兩人間的捉對廝殺最終將轉變為人氣的較量，強生好鬥卻和藹可親，而韓特較具有外交官風範且行事作風低調。
雖然賭盤仍看好強生，專家則說，這起事件可能有傷他的選情。「泰晤士報」（Times）報導：「選情演變在很大程度上取決於據稱鄰居已錄下的爭吵錄音是否曝光；至少體面與否似乎已開始對選情具有較大重要性。」
強生有過兩段婚姻，目前正在和第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）協議離婚，據稱他希望可以儘速完成手續，才可以和助理女友席孟茲一起入主唐寧街10號。據悉，強生打算就任首相後帶席孟茲搬進首相官邸，想不到關係出現裂痕。
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