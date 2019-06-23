滾出我公寓！ 英下任首相熱門人選半夜被女友咆哮

2019-06-23 15:45 世界日報 編譯中心／綜合22日電



21日凌晨英國警方接獲通報，英國下任首相熱門人選強生位於倫敦南區的住宅傳出激烈爭吵與碰撞聲，強生女友席孟茲（Carrie Symonds）咆哮道，「滾開」、「滾出我的公寓」。 美聯社 分享 facebook

英國下任首相熱門人選強生（Boris Johnson）21日的住處傳出激烈爭吵聲，鄰居擔憂強生女友的安危報案，警方凌晨登門調查。專家認為此事未來可能牽動選情，強生的發言人對此「不予置評」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，強生（Boris Johnson）甫於保守黨國會議員最後一輪投票中獲得最高票，21日凌晨警方就接獲鄰居通報，強生位於倫敦南區的住宅傳出激烈爭吵與碰撞聲，強生女友席孟茲（Carrie Symonds）咆哮道，「滾開」、「滾出我的公寓」。

鄰居向衛報表示，席孟茲在爭吵過程中批評強生的紅酒弄髒沙發，還大吼：「你對什麼東西都不在乎，因為你被寵壞了。你不在乎錢或任何東西。」

強生是聲勢看好的保守黨黨魁候選人，遠超過現為外相的對手韓特（Jeremy Hunt）。不過當這兩人在未來一個月前往全英各地進行競選活動期間，強生將因這事件而遭受質疑。

強生和韓特在對決時可能必須承諾，讓英國穩當且維持一體地完成脫歐，也就是必須在即將卸任的首相梅伊一再失敗之處獲得成功。

不過兩人間的捉對廝殺最終將轉變為人氣的較量，強生好鬥卻和藹可親，而韓特較具有外交官風範且行事作風低調。

雖然賭盤仍看好強生，專家則說，這起事件可能有傷他的選情。「泰晤士報」（Times）報導：「選情演變在很大程度上取決於據稱鄰居已錄下的爭吵錄音是否曝光；至少體面與否似乎已開始對選情具有較大重要性。」

強生有過兩段婚姻，目前正在和第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）協議離婚，據稱他希望可以儘速完成手續，才可以和助理女友席孟茲一起入主唐寧街10號。據悉，強生打算就任首相後帶席孟茲搬進首相官邸，想不到關係出現裂痕。