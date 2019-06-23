常看手機頭上會長角？學者：太牽強

2019-06-23 13:38 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



一份2018的研究認為，長期低頭滑手機恐會導致頭骨增生骨骼並突出，但其他學者認為過於牽強，大眾不必擔憂。 圖／Ingimage 分享 facebook 澳洲一項研究指出，低頭滑手機可能造成年輕族群頭上長角，在外媒引發軒然大波，但其他學者認為這份報告過於牽強！該研究發現，年輕族群頭部有大量的「枕外隆凸」現象（頭骨有骨骼突出），並認為可能是低頭滑手機所造成。對此，多名學者認為這份研究並未真正調查手機使用與枕外隆凸的關聯，其假設過於牽強。

根據《CNET新聞》報導，這篇研究原本出現於2018年2月知名學術期刊「Nature Scientific Reports」，但近日各大外媒爭相報導，認為該研究實際上宣稱「手機的使用導致年輕族群頭後長角」，才讓這篇已經發表一年多的研究受到世界矚目。

儘管各大外媒稱之為「角」，但實際上該篇研究並非試圖宣稱人類會長出和犀牛、長頸鹿頭上一般的角，只是在探討人類頭骨某部分可能會增生骨骼，導致微型凸出，在醫學上被稱之為「枕外隆凸」(EOP)。作者沙哈爾就表示，「角」是各大媒體所用來形容EOP的詞，但研究本身並未使用這個詞。

研究備受爭議

除了各大外媒誇大其詞外，該篇研究本身在學界也備受爭議。《富比士》指出，EOP其實並不是最近才有的現象。德比大學的生物考古學家史貝絲就指出，她就曾在許多她研究過中世紀人類遺骨中看到EOP，但考古學界至今仍無法證明EOP的發生和長期的人類姿勢活動有關。

威斯康辛大學的古人類學家霍克斯則指出，儘管該研究的結論指出男性比女性更容易出現EOP現象，但該研究的一張折線圖卻顯現各年齡男女之間（除了40歲）幾乎沒有差異，年輕女性甚至比男性高，明顯自我矛盾。

該研究最後表示，他們認為現代科技與手持裝置可能是EOP現象發生的主因。但有鑑於該研究並未真正實驗比較EOP患者與正常人類的手機使用時間差異，學者指出，大眾不必過於驚慌。

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