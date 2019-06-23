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受不了父母「拾荒」成癮 她將雜物全扔上街嚇壞鄰居

2019-06-23 13:35世界日報 記者陳開／阿罕布拉市報導

阿罕布拉市22日清晨，有華女在街上大聲喊叫，亂丟東西，嚇壞鄰居，招來警察。涉事華人王女士（化名）表示，因不滿父母常往家帶「垃圾」才有上述舉動。

有阿市居民致電本報，稱22日上午約8時30分，王女士在街上大喊大叫，還不斷將家裡的蔬菜、果汁及碎玻璃扔到街道上，甚至將一輛手推車棄置在道路中央。因擔憂雜物破壞過路車輛，鄰居自發協助清理。但沒想到鄰居剛清理完，她又繼續將雜物扔上街。

看到王女士行為越來越激進，鄰居選擇報警。有華裔鄰居指出，阿市警員很快趕到現場，但僅與涉事華女簡短交流後就離開，沒有向她出具書面警告或罰單。本報記者就此事致電阿市警局，但截至發稿時仍未回覆。

王女士的行為嚇壞不少華裔鄰居。有人表示，她情緒失控，丟東西時一直喋喋不休；因語速急促，沒聽清她在說什麼。她丟上街的雜物包括碎玻璃，可能會剌破過路車胎。不少鄰居對此感到擔憂，但又不敢與她多交談。

當日中午記者抵達讀者描述的Marguerita街，發現街面已無碎玻璃，但仍有果汁、金桔等。王女士家的車庫大開，她呆在屋內，情緒已然平復。

王女士表示，她丟上街的雜物，都是70歲父母從外面「撿回來」的。22日上午她本打算洗衣服，來到車庫使用洗衣機時聞到一股惡臭，發現是父母從外面撿回來的水果蔬菜等雜物腐爛所致。

王女士強調，她絕對沒有虐待老人，只是經常勸導他們不要往家裡「撿垃圾」，但父母就是不聽。久而久之，雙方矛盾越來越深，當日事件就是自己情緒的一次爆發。

王女士指出，她與父母都是受過教育的人，不明白他們為什麼喜歡「貪小便宜」。除了到處撿破爛，還經常往家裡搬Food Bank發放的食品。這些東西根本用不完也吃不完，在家裡堆久了，只會發臭影響生活環境。

該家庭十年前曾發生變故，王女士與父母一起經歷過苦日子，但如今已有改善，她不解父母為何仍然保留愛撿垃圾的習慣。記者提出採訪兩位老人，但王女士表示她的父母已經出門了。

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