賣了250件樂高 他買了一間房子

2019-06-23 14:37 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 胡夢瑋 ／綜合報導



澳洲男子曼葛森（Josh Mangleson）從小收集樂高，大學時因接觸財經專業知識，決定將興趣轉為投資。沒想到，小收藏竟幫助他買了人生第一間房。

曼葛森從小靠打工賺錢收集樂高，他是完美主義者，將每組樂高零件、手冊、盒子包裝都完好的留著。在他大量收藏中，星際大戰為大宗。

曼葛森大學接觸到財經專業知識後，意識到他的收藏可能是寶。2016年他開始利用線上網站Brickpicker收集樂高，當年年中，他開始瘋狂購買樂高長達12個月。不過曼葛森將他所有存款投資樂高前，都擬定購買計畫。

他分享他的購買計畫。首先必須確保樂高是在超級折扣狀況下購買；再來是該產品已經快從市面下架（約為樂高上架兩年後，不過每個系列下架時間不一）；最後，了解哪些是民眾還沒購買卻會流行的樂高。他多年的樂高收集經驗剛好幫上忙。他最高紀錄曾在七天內就脫手。一組辛普森家庭小人物系列，當初不到50澳幣，七天後以150澳幣售出。2018年他利用免費平台、拍賣刊登費很低的網站銷售，共賣出他75％樂高。

曼葛森表示他共賣了250件樂高，共獲得2萬澳幣（約新台幣42萬8450元）。這些錢加上澳洲昆士蘭州政府首購族買房補助1萬5000澳幣，讓曼葛森有自備款買第一間房子。