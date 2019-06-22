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Tesla駕駛 48％認雙手可離方向盤

2019-06-22 14:45世界日報 編譯組／矽谷21日電

Tesla的自駕軟體「Autopilot」有多可靠？這是很多人關心的問題，要買Tesla汽車的人，必然考慮這個問題。非牟利組織「公路安全保險中心」(IIHS)做了一項調查，向2005名駕駛人詢問他們對Autopilot的意見，例如他們是否認為，在使用Autopilot時，就可以讓雙手離開方向盤，右腳也不用放在煞車掣上，可以看四周的風景，以及可以講電話。這項調查發現，48%的駕駛人都認為Autopilot很安全，在使用Autopilot時可以讓雙手離開方向盤。

在去年11月做的調查又以Tesla的Autopilot和其他四種汽車的自駕系統作比較，結果四種自駕系統被駕駛人認為安全的比率都沒有Autopilot那麼高；日產汽車使用的ProPilot，只有33%的駕駛人認為安全；寶馬使用的Driving Assistant，以及卡迪萊克使用的Super Cruise都只有27%；奧迪使用的Traffic Assist更只有21%。

對於這項調查的結果，Tesla一名發言人21日駁斥說，Tesla會教導車主如何使用Autopilot，所以車主都知道如何正確使用Autopilot，包括不會讓雙手離開駕駛盤。另外，發言人指出，這項調查並不能反映Tesla車主的意見，因為有使用Autopilot經驗的車主，才能真正知道Autopilot是否安全。

不過IIHS也指出，他們做的調查，主要是針對Autopiloit這個名稱，因為這個名稱誤導駕駛人，讓他們認為，這是一個安全的自駕軟體，因此在使用時，掉以輕心。事實上，權威的「消費者報告」也呼籲Tesla改掉Autopilot的名稱。

至今為止，與Autopilot有關的致命車禍，至少已有三起。發生於2016年的第一起，已獲得聯邦監管部門澄清，車禍與Tesla無關；至於第二起和第三起，目前仍然在聯邦當局調查中。

一輛Tesla電動車正在充電。(Getty Images)
一輛Tesla電動車正在充電。(Getty Images)
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