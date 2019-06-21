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喜馬拉雅山融冰加快 危及10億人

2019-06-21 12:53世界日報 編譯季晶晶／綜合20日電

喜馬拉雅山脈冰河本世紀的融化速度加快一倍。圖／世界日報提供
喜馬拉雅山脈冰河本世紀的融化速度加快一倍。圖／世界日報提供
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根據《科學前緣》（Science Advances）期刊發表的新研究，喜馬拉雅山脈冰河本世紀的融化速度加快一倍，逾四分之一冰層在過去40年間消融不見，可能危及十億人口的用水，對此區的未來造成「毀滅性」影響。

英國衛報報導，科學家結合已解密的1970年代中期美國間諜衛星照片以及現今衛星資料，首次製作出此區冰河變化的詳細記錄。

分析顯示，較低海拔冰川的厚度年減五公尺，下雪也未能補充每年損失80億噸的冰。研究顯示，唯有人類活動引起的全球升溫才能解釋冰川加速融化的現象。

帶領此一研究的哥倫比亞大學拉蒙特-多爾蒂地球觀測站（Lamont-Doherty Earth Observatory）研究人員摩利爾（Joshua Maurer）說：「這最能顯示喜馬拉雅冰河1975年以來融化得有多快，同時解釋了原因。」

參與研究團隊的哥倫比亞大學教授雪佛（Joerg Schaefer）說：「此事看起來極具毀滅性，我毫不懷疑我們看到的（氣候危機的衝擊）」。

一份具里程碑意義的報告2月發表時警告，即使立刻採取嚴厲措施減少碳排放，喜馬拉雅山與興都庫什山脈的冰層仍將在本世紀結束前消融至少三分之一。如果什麼都不做，三分之二會消失不見。

無論是哪一種狀況，那些依靠高山融冰匯集成河流入印度、巴基斯坦、中國和其他國家境內的人民都將感受到嚴重後果。

領銜撰寫2月份那篇報告的國際山區整合發展中心（ICIMOD）科學家韋斯特（Philippus Wester）認為新研究很令人信服力，且「愈來愈不確定和不規則的供水將衝擊住在下游的十億南亞人口」。

該區資料也顯示，2000-2016年的氣溫比1975-2000年平均上升攝氏一度，升溫現象與消融損失掉的冰量一致。

雪佛說：「對該區人民來說，我們的研究結果當然是可能的最糟狀況。但事實如此，如今該著手準備因應。受衝擊的人數如此龐大，我們不得不憂心忡忡。」

爭奪水資源 地區恐釀衝突

水資源不足已成為全球危機。歐盟委員會聯合研究中心（JRC）去年發表報告，指出氣候變化與人口膨脹恐令水資源成爭奪目標，甚至觸發地區不穩與衝突，其中5個有潛在危機的地區包括尼羅河、恆河及布拉馬普特拉河流域、印度河、底格里斯河與幼發拉底河流域及科羅拉多河。

JRC水資源管理專家法里諾西（Fabio Farinosi）利用機器學習，建立運算模型，推測造成爭奪水源的因素。報告指出，在淡水資源有限、且水體在相鄰國家共享的地區，很容易因環境問題或人口增長令水資源進一步減少，觸發衝突，估計未來50至100年間，全球水資源爭奪戰爆發的機會高達75％至95%。

太平洋研究所統計，2000年至今全球曾爆發442次關於水資源的衝突。法里諾西認為，水資源衝突的情仍有扭轉機會，包括透過減少溫室氣體排放減低氣候變化的影響，視乎各國是否有充足準備，互相合作。

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