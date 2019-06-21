梵谷死亡之謎？「自殺手槍」高價拍出

2019-06-21 12:53 世界日報 編譯中心／綜合20日電



「自殺手槍」巴黎拍賣會高價賣出。路透社 分享 facebook

「這是藝術史上最著名的武器！」圖中生鏽的手槍，據信是荷蘭後印象派畫家文森．梵谷（Vincent van Gogh），於1890年自殺時所使用的左輪手槍。近日在巴黎的拍賣會上以18.2萬美元，比預估超出三倍的價格落槌，也讓關於梵谷自殺還是他殺的討論再次受到注意。

這把因梵谷而充滿傳奇色彩的手槍，是在2016年，位於阿姆斯特丹的梵谷博物館特展《在瘋狂的邊緣：梵谷與他的疾病》展出。據這次法國拍賣公司表示，手槍是1965年一名農夫在梵谷自殺的南法奧維小鎮（Auvers-sur-Oise）所發現，根據公司委託的考證調查，該手槍年代吻合、後來被農夫找到，輾轉開始它的「拍賣生涯」。

梵谷27歲開始作畫，在37歲英年早逝，短短10年間留下2,000多幅畫作。在畫完《麥田群鴉》後，梵谷於1890年7月27日「中槍」後表示：「我自己開的槍，不要怪罪他人」，並在兩天後去世。

但也有另外一派說法，提到可能是時常欺負梵谷的少年，在用手槍戲弄他時，槍枝走火誤殺了梵谷。因此關於是自殺還是小孩槍枝誤殺等等，時至今日仍是眾說紛紜。

不過，並非所有人都樂見這筆拍賣，「梵谷研究所」（Institut Van Gogh）的負責人就表示，「一場悲劇被商業化，深深感到遺憾...，而且沒有直接證據，能證明那把槍與梵谷的死有關。」