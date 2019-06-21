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保存胡志明遺體 越南求助俄專家

2019-06-21 12:48世界日報 編譯中心／綜合20日電

越南政府對於該國國父胡志明遺體的長期保存十分重視。圖／世界日報提供
越南政府對於該國國父胡志明遺體的長期保存十分重視。圖／世界日報提供
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根據路透社看到的官方書面決策影本內容，共產黨統治的越南成立一支專家團隊，成員包括4名俄羅斯科學家，協助長期防腐保存國父胡志明的遺體。

成立這個特別委員會的目的是要評估胡志明遺體的老舊情況，將從下個月展開相關工作。胡志明遺體於將近50年前進行首次防腐保存作業。

官方決策表示：「這個委員會的任務是提出相關計畫和科學措施，以長期保存和保護胡志明主席遺體絕對安全。」

在蘇聯時期「列寧實驗室」（Lenin Lab）協助下，包括中國、北韓、越南在內的數個國家都對它們的建國領袖遺體進行防腐保存。前蘇聯領導人列寧（Vladimir Lenin）1924年過世後不久，列寧實驗室就在莫斯科展示他的遺體。

這些遺體需要定期進行昂貴維護，偶爾也要再次進行防腐。越南官方決策並未詳述胡志明遺體的情況。

越南2003年要求俄羅斯把這種防腐化學製品的生產移至越南，並派出科學家前往莫斯科學習列寧實驗室的祕方。胡志明陵寢官員今年4月告訴官方媒體：「早期，俄羅斯專家祕密製造這些化學品，不讓我們知道（成分），他們完成時，越南工作人員才到現場清理，我們只能研究殘留紗布和液體。」

越南科學家如今已掌握這種防腐技術，但俄羅斯科學家仍經常奉召前來，協助遺體的年度維護作業。

越南俄羅斯莫斯科
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