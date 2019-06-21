影／四水庫幾乎乾涸！印度百萬人口大城快沒水用

2019-06-21 12:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 周辰陽 ／綜合20日電



印度第六大城清奈（Chennai）深陷嚴重乾旱已有數周時間，傳統供水來源的4座水庫接近全面乾涸，太陽直照龜裂的湖底，讓數百萬居民面臨用水極度枯竭的嚴重危機。

印度每年都會上演乾旱問題，但今年全國都出現嚴重熱浪，降雨不足、地下水位下降，也讓缺水更為嚴重，自來水供應已經減少4成。苦於供應民生用水的當局使出一切手段，包括緊急鑽探新的地下水源，跑到採石場尋找礦泉水，甚至要求廟宇祈雨，站在第一線的民間團體更指情況只會變得更糟。

據2011年人口普查，清奈市有460萬人居住，2017年則有60萬5510戶使用官方自來水。部分居民稱現在1天只有15分鐘自來水，水質也相當惡劣、充滿泥濘雜質。也有居民指每3到4天才供水一次，他們要靠著小型水塔與塑膠水桶儲水供飲用與烹飪。

清奈市內目前相當仰賴水罐車或卡車從邦內其他地區運水，飯店、餐廳與茶攤都受到一定程度影響，有業者暫時關門歇業。清奈市府已經關閉車站空調，公務員與IT業者也要求員工在家工作以節省用水。成千上萬居民別無選擇，只能帶著大大小小的罐子與塑膠桶，冒著烈日曝曬，排上數小時等候官方與民間水罐車。

普通居民裝滿一罐水需1印度盧比（折合約新台幣0.45元），每人每次限裝5罐。飯店業者與身家比較雄厚的居民則仰賴民間業者的水罐車，有飯店業者稱代價是一天6000印度盧比。

運水的水罐車司機表示，裝滿水的成本是800印度盧比，他們要開上45至50公里取水，一趟索價要1500印度盧比。

印度第六大城清奈（Chennai）深陷嚴重乾旱已有數周時間。圖／世界日報提供 分享 facebook

不過，水罐車同樣供不應求，有人在5月18日左右就預約，卻被告知需等上一個月，最後不得不按「陋習」行賄。也有人稱5月16日預約，但業者6月中還在處理5月9日的訂單。

由於近日沒有降雨，部分水源地已不讓民間業者抽水，水罐車供水頻率從1天最多5趟降到1天1趟。據稱還發生水罐車遭到劫持，以及不同社區居民爆發暴力衝突。以外，還有至少約82萬貧民窟居民，一戶每天需要約30到40公升用水，絕大多數無法負擔水罐車開銷。

專家指出，清奈缺水原因複雜，其中之一是都市發展雜亂無章，將濕地摧毀，回收水與雨水儲集系統幾乎付之闕如，政治人物挨轟只知道等下雨，沒有意願全面改善問題。

一位官員表示，「只有下雨才能挽救清奈…毀滅才剛開始，要是我們今年又沒有足夠雨水，我們就會全毀了。」