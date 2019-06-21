民宿廁所見針孔攝影機 旅客吃驚：這間評價9.2超高分

2019-06-21 13:15 聯合新聞網 綜合報導



民宿裝針孔攝影機偷拍旅客的事件頻傳，檢查投宿地點是否真的安全成了出門在外另一項需要多加提防的事項。日前網友在自由旅行社團分享旅行葡萄牙途中於民宿廁所發現針孔的處理經過，提醒網友們需把「提防心再升級」，即使是評價很高的住宿地點也不可完全相信。

網友在葡萄牙的民宿廁所內發現針孔攝影機，連夜報警處理搬離該處。圖擷自 臉書社團: 歐洲自由行全攻略 分享 facebook

網友今日凌晨在臉書社團「歐洲自由行全攻略」發文，說明在葡萄牙第二大城波多住宿時發現針孔攝影機的處理經過。她在公寓廁所裡發現針孔後，因為害怕驚動到住在樓下的屋主於是採打電話的方式求助，當時已是凌晨，終於在打通警局電話後等到警察來處理，在等待的過程中聽到樓下有開門的聲音，由此推斷屋主知道他們發現了廁所內的針孔機。

裝在插座裡的針孔攝影機很難發覺，網友也提供了幾個初階的檢查方法。圖擷自 臉書社團: 歐洲自由行全攻略 分享 facebook

警察到達後先將針孔機取下，再至樓下和屋主進行溝通，網友一行人也收拾了行李準備離開，離開前看到警察和屋主在抽菸聊天「屋主都不敢看我們一眼， 閃避的眼神我可以200%是屋主幹的好事」。因為警察和屋主的對話都以葡萄牙語進行，讓她害怕此事會不了了之的結束，於是在隔天一早再到遊客中心的警察局備案，希望屋主能夠得到應有的懲罰。

她點名此間民宿在訂房網站booking.com上擁有9.2分的超高評價，入住時也覺得屋主的態度很親切友善，但卻讓她碰上了自以為「不會這麼幸運讓我遇到」的針孔事件，提醒有出國旅遊計畫的民眾訂房時「把提防心再升級」，不論「屋主多麼的友善也不可完全相信」。

從網友分享的照片可見針孔攝影機被裝在電源插座中，體積小且顏色和電器器材一致其實很難發現，也讓網友們急問有沒有偵測針孔的有效方式。網友表示除了提高警覺外，還有一個簡單的測試方法「手機打開照相功能、房間/廁所關燈，用手機照相功能看看有沒有紅外線/反光效果」但這招遇上比較高階的無反光效果攝影器材時就派不上用場了。

另外還有網友提供「這類無線攝影機由於精緻小巧，相對的電路、功能不會太強大…這類產品 [ID名]大多是無法變更而且通常會用上數個數字或連串無義的英文+數字作為攝影機的ID。以此為例，若你在房內發現某個WIFI熱點的訊號相當強，但附近又沒有WIFI分享器或天線，那你就該多加確認了」，但這個方法同樣無法用在較高價的專業無線電攝影機上。

網友們除了互相提醒「危險無處不在」、「出外旅遊要處處小心」外，也回應「請樓主一定要給負評並給出嚴厲的評論！讓找房間的人可以多留一份心」、「要到booking.com留下這段經歷，提醒其他旅者」。