華女持工作簽證加國出差 申請延簽遭滯留

2019-06-21 12:21 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



華女持工作簽赴加國工作，迫使她在加國多待了一個多月，差點因此失業。圖／世界日報提供 分享 facebook

H-1B工作簽證不僅申請遭拒率提高，連早已取得這類簽證的在職人員，也明顯受到簽證審核趨嚴的影響，一名畢業於密西根大學的華女Brenda，在西雅圖優步公司(Uber)工作了兩年多，4月中旬她代表公司到加拿大出差時，順便到當地美國使館辦理簽證延期，沒想到受到檢查，迫使她在加國多待了一個多月，差點因此失業。

Brenda說，她之前曾到加拿大出差，並向當地美國使館申請過延期簽證都沒有問題，這次卻遭檢查，導致她滯留溫哥華多時，「真的非常困擾」，由於等了超過一個月，公司差點要換人取代她的職位。

她表示，以前很少聽過像她到加拿大工作順便辦理延簽會被檢查的，「這次事件後，我會盡量減少離開美國。」

H-1B簽證一般是以三年為期，但持H-1B者的母國護照美國有效簽證僅有一年，「每次護照上的美國簽證快到期時，不是乾脆不離開美國，或者就是趁機回中國探親並重新簽證」，Breda說，以前這些都沒有太大問題，但川普總統上台縮緊包括工作簽證等移民政策，讓她這幾年怕簽證出問題，都避免回中國探視父母，「沒想到去加拿大簽還是被檢查了」。

除了工作簽證離境可能遭到麻煩外，目前H-1B到期延簽需要補件的案例也層出不窮，在伊利諾大學工作的Alex說，他的工作簽證是不需要經過抽籤的「高等教育學術機構類的H-1B」，相對延期也十分少見，「沒想到我上個月送件後，竟被要求補件」，很喜歡他目前工作的Alex難掩對簽證是否過關的憂慮。

至於幸運抽中H-1B簽證者，去年被拒率大幅增加，根據聯邦資料，2018年為外國技術勞工(Skilled Worker)提出的申請，將近有四分之一被打回票，比前一年度的13%提高將近一倍。

分析指出，以美國雇用最多H-1B員工的30家公司為例，這些至少有15%員工使用工作簽證的企業，在歐巴馬政府卸任前的2016年度約有4%申請被拒，2018年度激增到42%。這些公司絕大多數是外包、人力和諮詢顧問企業。