冷戰間諜照解密 喜馬拉雅山冰河融化中

2019-06-20 19:48 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



喜馬拉雅山。 中新社 分享 facebook 更多暖化證據出爐！美國哥倫比亞大學研究團隊利用冷戰美國衛星拍攝的喜馬拉雅冰河間諜照，估算出1975年喜馬拉雅山的冰含量與現代比較發現，喜馬拉雅山比起當時，現在只剩下72%的冰，而且冰河融化速率還變快2倍。這除了影響地球氣候，也會讓依靠冰河淡水生活的人受害。

暖化研究更可信

根據《半島電視台》報導，負責研究的教授茂爾表示，他們利用1975年的美國衛星間諜照分別跟2001年、2016年的衛星圖進行比較，發現冰河融化的速度比起21世紀初還快2倍，融冰的速率增加的比他們想像中的快，讓他們很憂心。

除了南北極之外，冰存量最多的地方就是喜馬拉雅山。由於過往的冰河研究都是比較區域性，這次能夠有比較大範圍、而且是比較少資料的年代的圖片，讓科學家能更準確估算當時的冰含量，也讓研究的可信度更提升。

環境惡化、衝突加劇

研究團隊將結果發表於知名期刊《Science Advance》，外界擔心，由於冰河逐年消退，能供給下游的飲用水就會減少，除了影響地球氣候、海洋外，也會讓下游中國、印度有雅魯藏布江流經的居民面臨飲用水匱乏的問題，甚至可能為了搶奪水資源爆發嚴重衝突。

網路新聞《The Hill》也曾報導，由於融冰太多，導致當地雪橇犬需涉格陵蘭融冰的洪水而行；為了覓食，北極熊游遍大洋的新聞也層出不窮，這也讓科學界擔心，暖化的惡化比人類想像的還要嚴重。

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