親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融首扛第4棒4支0 火腿仍擊敗橫濱中止4連敗

冷戰間諜照解密 喜馬拉雅山冰河融化中

2019-06-20 19:48台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

喜馬拉雅山。 中新社
喜馬拉雅山。 中新社
分享
更多暖化證據出爐！美國哥倫比亞大學研究團隊利用冷戰美國衛星拍攝的喜馬拉雅冰河間諜照，估算出1975年喜馬拉雅山的冰含量與現代比較發現，喜馬拉雅山比起當時，現在只剩下72%的冰，而且冰河融化速率還變快2倍。這除了影響地球氣候，也會讓依靠冰河淡水生活的人受害。

暖化研究更可信

根據《半島電視台》報導，負責研究的教授茂爾表示，他們利用1975年的美國衛星間諜照分別跟2001年、2016年的衛星圖進行比較，發現冰河融化的速度比起21世紀初還快2倍，融冰的速率增加的比他們想像中的快，讓他們很憂心。

除了南北極之外，冰存量最多的地方就是喜馬拉雅山。由於過往的冰河研究都是比較區域性，這次能夠有比較大範圍、而且是比較少資料的年代的圖片，讓科學家能更準確估算當時的冰含量，也讓研究的可信度更提升。

環境惡化、衝突加劇

研究團隊將結果發表於知名期刊《Science Advance》，外界擔心，由於冰河逐年消退，能供給下游的飲用水就會減少，除了影響地球氣候、海洋外，也會讓下游中國、印度有雅魯藏布江流經的居民面臨飲用水匱乏的問題，甚至可能為了搶奪水資源爆發嚴重衝突。

網路新聞《The Hill》也曾報導，由於融冰太多，導致當地雪橇犬需涉格陵蘭融冰的洪水而行；為了覓食，北極熊游遍大洋的新聞也層出不窮，這也讓科學界擔心，暖化的惡化比人類想像的還要嚴重。

【更多精采內容，詳見

暖化喜馬拉雅山北極熊
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

梵谷死亡之謎？「自殺手槍」巴黎拍賣會高價賣出

2019-06-20 20:30

藝術史最有名武器 疑梵谷自盡手槍逾5百萬拍出

2019-06-20 17:37

影／美10歲女童攻頂酋長岩 飛崖走壁場面超驚險

2019-06-20 12:18

性感有錯？這國女醫月薪台幣5K起 她PO辣照還被吊照

2019-06-20 11:00

飢餓北極熊現身俄國北方工業城 40多年來僅見

2019-06-19 23:58

史上最強女騙子爽嫁富三代 她曾被譽為「下一個賈伯斯」

2019-06-19 22:05

遭威廉王子重機護衛撞飛摔地 83歲老婦重傷

2019-06-19 21:33

美國10歲女童攻頂酋長岩 打破最年輕攀岩者紀錄

2019-06-19 20:17

北極變得有多熱 一張照片露玄機

2019-06-19 18:45

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:17

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

史上最強女騙子爽嫁富三代 她曾被譽為「下一個賈伯斯」

2019-06-19 22:05

伊朗擊落美軍無人機「全球鷹」

2019-06-20 15:44

薛瑞福：美預期陸會干預台總統大選 美將提供協助

2019-06-20 08:58

性感有錯？這國女醫月薪台幣5K起 她PO辣照還被吊照

2019-06-20 11:00

醫生強摘胎盤意外扯出器官 順產俄孕婦痛到休克亡

2019-06-20 10:23

波音737 MAX摔機停飛後 終於出現第一個買家

2019-06-20 00:07

聯準會按兵不動 刪除對利率保持「耐心」措辭

2019-06-20 02:13

紐時：習近平訪北韓時機有玄機 其實是川習金三人共舞

2019-06-20 11:42

邊打邊談？ 陸雙反大刀砍向美貨

2019-06-19 23:26

全球破壞者！美國形象淪落 民眾心中的流氓國家

2019-06-20 11:25

遭威廉王子重機護衛撞飛摔地 83歲老婦重傷

2019-06-19 21:33

Fed為降息敞開大門 美股三大指數全面走高

2019-06-20 07:03

伊朗宣稱擊落美國RQ-4無人偵察機 美軍否認

2019-06-20 11:55

飢餓北極熊現身俄國北方工業城 40多年來僅見

2019-06-19 23:58

鮑爾：政策更寬鬆的理由已增強 我會做滿四年任期

2019-06-20 03:43

「沒準備扣扳機就別拿槍對人」 專家評美對伊朗策略失算

2019-06-20 09:36

喜馬拉雅山脈冰河融化速度加快1倍 影響10億人

2019-06-20 10:49

黃奇帆：美國封堵大陸高科技企業 美商很可能先死

2019-06-20 11:04

影／四座水庫幾乎乾涸！印度百萬人口大城快沒水用

2019-06-20 12:45

筆電平板加徵關稅 戴爾、惠普、微軟、英特爾聯名反對

2019-06-20 08:23

債券天王岡雷克：若此事發生 川普明年可能棄選

2019-06-20 16:37

伊朗擊落美間諜無人機 國際油價暴漲逾3%

2019-06-20 16:23

中美貿易開戰 美國漁業先受害

2019-06-20 13:25

影／美10歲女童攻頂酋長岩 飛崖走壁場面超驚險

2019-06-20 12:18

日媒：時隔4年 俄羅斯航機侵入日本領空

2019-06-20 17:08

習近平抵平壤 中國領導人14年來首訪北韓

2019-06-20 14:46

美貿易代表：會在月底川習會前先行與劉鶴會面

2019-06-20 01:15

美媒：中國無視美國制裁 續買伊朗液化石油氣

2019-06-20 16:46

美國參議院聽證 議員、學者籲：繼華為之後 禁用中國無人機

2019-06-20 13:57

冰毒生產基地 韓媒：由台灣、中國轉往金三角

2019-06-20 08:52

G20大阪峰會期間 山口組將「暫停出勤」

2019-06-20 15:26

鮑爾說要做滿任期 川普自認有權撤換Fed主席

2019-06-20 09:18

下周G20會習 川普：美中有機會達協議

2019-06-20 00:13

韓推製造業文藝復興 目標十年內躋身全球四大製造強權

2019-06-19 22:10

「讓美國繼續偉大」 川普展現超強群眾魅力拚連任

2019-06-20 07:58

川普拚連任 貿易政策不退縮

2019-06-20 00:43

聯準會6月利率決策要點

2019-06-20 03:53

逼女信徒當性奴 美邪教首腦定罪最高判無期

2019-06-20 10:36

恐再次激怒川普 哈雷仍在大陸生產338cc排氣量機車

2019-06-20 18:20

華為辯護律師資格 檢方將提動議撤銷

2019-06-20 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top