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5.8萬人社團「被消失」 社頭人俱樂部走入歷史

史上最強女騙子爽嫁富三代 她曾被譽為「下一個賈伯斯」

2019-06-19 22:05聯合新聞網 綜合報導

伊莉莎白霍姆斯與比利伊凡斯的互動相當低調，過去曾被發現住在舊金山朗伯德街附近的高...
伊莉莎白霍姆斯與比利伊凡斯的互動相當低調，過去曾被發現住在舊金山朗伯德街附近的高級住宅。圖擷自／Inside Edition
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伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）作為美國「Theranos」公司的創辦人，曾在2010年時創造出市值超過90億美元，相當於台幣3千億的科技王國，然而卻在2015年被踢爆全是一場騙局，至今還有多起官司纏身。近日傳出她與富三代男友秘密結婚，再次將伊莉莎白推上社會焦點。

謠傳與富三代男友秘密完婚

《businessinsider》報導，有消息人士透露伊莉莎白在2017年時認識這位小她8歲的比利伊凡斯（William 'Billy' Evans），比利不只是麻省理工學院（MIT）的經濟學學士，還是美國加州聖地牙哥地區伊凡斯飯店集團（Evans Hotels）的繼承人。兩人在2018年首次被媒體捕捉，一同參加「Burning Man」藝術節，而Theranos則是在幾天之後被迫停業。

兩人的互動一直以來都相當低調，過去曾被發現住在舊金山朗伯德街附近，每個月租金要價5千美元（約15萬台幣）的公寓裡。外界猜測，兩人結婚的原因，可能與伊莉莎白需要比利幫忙負擔她接下來的訴訟費。因為Theranos的詐騙案，讓創辦人伊莉莎白與前男友都面臨最重20年監禁的罪責，而下一次的聽證會就定於7月1日舉行，屆時最早審判將於當月8日出爐。

曾被喻為下一個賈伯斯

Theranos為伊莉莎白在19歲時成立的血液檢測公司，當時她從史丹佛大學輟學，號稱Theranos擁有特別的技術，只要一滴血就可完成數百種複雜的血液檢測，不僅快速、無痛並且精準。由於伊莉莎白的投資者不少都頗具盛名，既便該技術並未得到有效證實，投資資金依然快速的流入她的公司，投資人中就包含甲骨文（ORACLE）創辦人艾利森（Larry Ellison）、媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、美國前國務卿舒茲（George P. Shultz）等人。

Theranos的巨大成功，也讓伊麗莎白在2014年的富士比年度富豪榜中，被評選為全球最年輕的白手起家女性富豪，甚至被時代雜誌提名為「2015年前100名最有影響力人物」，也被譽為是「下一個賈伯斯」。然而次年華爾街日報記者凱瑞魯（John Carreyrou）拆穿她的謊言，數個月的調查顯示Theranos不但根本沒有相關技術，而且開發出的儀器血液檢測結果誤差嚴重，甚至還必須購買外部的設備做假報告。

Theranos騙局在2015年遭拆穿

在此之後Theranos開始衰退，伊莉莎白也在2016年重新被富比士批評「身價從45億美元（約1500億台幣）貶為一文不值」，還被財富雜誌稱為「世上最讓人失望的領導者」。雖然她從此成為科技與金融業的過街老鼠，但是伊莉莎白的魅力猶在，作家凱利勞（John Carreyrou）在2018年5月以伊莉莎白的故事為背景，發表《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局：深藏血液裡的祕密、謊言與金錢》一書；傳言好萊塢女星珍妮佛勞倫斯還計劃了一部以此書為基礎的電影，並考慮由她本人出演。

伊莉莎白霍姆斯為美國Theranos公司的創辦人。圖擷自／HBO
伊莉莎白霍姆斯為美國Theranos公司的創辦人。圖擷自／HBO
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