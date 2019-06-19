性侵通報倍增 無國界醫生蒙羞

2019-06-19 14:12 世界日報 編譯中心／綜合18日電



無國界醫生組織（MSF）18日表示，去年控訴前線工作人員性侵、性騷擾等不當行為的案件數增加將近一倍。

路透社報導，無國界醫生組織在世界各地的前線工作人員共有4.3萬人。無國界醫生組織表示，去年投訴案從172起增至356起，希望增幅的意涵代表援助界關注度增加，因而鼓勵愈來愈多人出面發聲。

知名慈善團體樂施會（Oxfam）去年爆出旗下人員在2010年海地地震救援任務期間召妓，這起醜聞如滾雪球般愈變愈大，演變成援助界性騷擾及性侵指控如雨後春筍般出現。

援助界的反性侵害活動人士表示，無國界醫生組織的統計數字，凸顯通報意識抬頭，但各組織需要付諸更多行動以處理這個議題。

非政府組織Safe Space的裴柏（Alexia Pepper de Caires）表示：「我們期待大家都認同，目前迫切需要徹底改革，讓整個援助界真正進入21世紀並確保符合目標。」

無國界醫生組織表示，去年有36名人員因不當性行為而被解僱，高於2017年的20人，並說2018年的數據沒有包括在總部的工作人員。

無國界醫生組織指出，這些統計數字可能仍「大大低估」真實狀況，並敦促員工及患者通報令人無法接受的舉動。

無國界醫生組織說：「目前仍在致力達成並維護無性侵及性騷擾的工作環境，而我們人人有責。」

湯森路透基金會（TRF）2月對22家援助機構進行的調查顯示，不當性行為案件的增幅，遠高於2017年性侵和性騷擾案件平均增加13%。