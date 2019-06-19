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房租10年飆1倍… 柏林凍漲5年

2019-06-19 14:13世界日報 編譯中心／綜合18日電

德國都柏林市政府18日批准一項措施，未來五年凍漲房租，以遏止炒房歪風。這項措施將於明年1月正式立法，適用於柏林市現有約140萬戶房屋。今年第一季， 柏林房租已上漲7%，引發當地居民示威。柏林幾個政黨共同推動抑制租金計畫，並表示全國都需要這類措施阻止住屋成本上升。

綜合媒體報導，柏林有八成半人租屋，但住宅平均租金從2008年的每平方米5.6歐元（約6.2美元），十年內升了一倍至11歐元（約12.3美元）。在一些熱門地區，一戶附家具的公寓每月租金達1000歐元（約1120美元）。

今次凍租措施由包括中間偏左執政聯盟政黨社會民主黨（SPD）和綠黨等提出，措施包括2020年起暫凍結租金5年；而業主藉翻新為由，提高每平方米0.5歐元或以上租金，也要先經當局批准。

柏林SPD副主席扎多（Julian Zado）說：「在六、七年前，柏林的租金水平遠遠低於現在。很多年輕人——像我一樣，大家之所以選擇柏林，是因為這裡的住屋成本只有法蘭克福或慕尼黑的一半。然而，柏林的獨有優勢，已經迅速改變。」他說，凍結租金至少能夠在住宅供應量回升前，降低樓價和租金大幅飆升的風險，並期望租金跌回至每平方米6至7歐元。

柏林「凍租」備受德國全國關注，因為德國其他城市同樣出現租金飆升影響民生。社民黨已表明，柏林只是第一步，該黨會在其他城市推動類似方案。不過，總理梅克爾並不同意這種做法，擔心打擊經濟商界信心，租管問題恐令執政聯盟裂痕進一步擴大。

德國主要都市房租飆漲，民眾怨聲載道，圖為柏林民眾去年4月上街抗議。 （路透）
德國主要都市房租飆漲，民眾怨聲載道，圖為柏林民眾去年4月上街抗議。 （路透）
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