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小狗臉部會說話 研究：演化出特定肌群

2019-06-18 17:35台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

小狗的表情常吸引人類，獲得人類關愛，學者指出，這與牠們演化出特殊面部肌群有關。(...
小狗的表情常吸引人類，獲得人類關愛，學者指出，這與牠們演化出特殊面部肌群有關。(photo by Max Pixel under CC licensed)
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狗號稱是人類最好的朋友，牠們更常被說「聽得懂主人意思而作反應」，最新研究發現，狗臉部有特化肌群，還真的能做出類似嬰兒、易引起人類共鳴的表情。學者沃勒表示，狗在演化過程中，獲得一項新的前額肌肉，名為LAOM，能讓牠們不同於狼，能做出更類似馴化後表情，而且狗與人相處後會有產生「培養反應」，更易吸引人類。

過往常有人說：自家養的小狗似乎與人類有著感情，彷彿聽得懂人話、能做出反應，此言論不再是無的放矢。根據《國家地理網》報導，最新研究發現，狗臉部有特殊的肌群，讓牠們能做出類似人性化的表情，就好像會悲傷、會感到幸福一般。

學者沃勒指出，過往經驗得知，雖然犬類在生物學分類上屬於狼的一個亞種，但狼與狗就算在同一個生長環境，牠們本性在演化後有很大差別，狗天生就比狼還類馴化。而該項研究分析了狗與狼的臉部肌肉，發現隨著演化，狗臉部會產生提肌眼瞼內側肌（所說的LAOM），這是狼類所不具有的，LAOM能讓狗做出更多臉部表情。

據《英國衛報》報導，沃勒進一步表示，小狗與人類相處後會有培養反應（nurturing response），這會特別反應在小狗的眼睛上，牠們會表現出更易吸引人類產生共感的情緒。

研究演化的權威學者黑爾表示，犬類這樣的演化路程並非主動性，他推測，這應該是犬類在與人類善意互動後獲得了優勢（例如較獲疼愛），才會與同種的狼有著截然不同的演化路徑。

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