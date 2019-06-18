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海水暖化氧氣減少 民生魚恐滅絕

2019-06-18 17:37台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

較大型的海洋生物容易受到氣候變遷的衝擊。(Photo by psyberarti...
較大型的海洋生物容易受到氣候變遷的衝擊。(Photo by psyberartist on Flicker under Creative Commons license)
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氣候變遷改變海洋生態，大型魚生存首當其衝。英國科學家指出，隨著全球暖化導致海水溫度升高而讓海水氧氣減少，包括鱈魚等大型魚類生存條件將更加嚴苛，甚至出現滅絕危機。

據《英國獨立報》報導，普利茅斯大學科學家指出，隨著海水溫度上升導致氧氣減少，包括黑線鱈與鱈魚等民眾將長食用的較大型海洋物種可能會面臨滅絕或體積縮水等危機，這次以南極洲甲殼類動物進行分析的研究結果，也支持較大型海洋生物最易受氣候變遷衝擊的理論。

研究人員史派瑟指出，「過去50年，海洋中的氧氣已經減少2~5%，已經影響到生物運作的能力。除非生物適應，否則許多較大的海洋無脊椎動物不是得承受縮小，就是面臨滅絕的命運，這也將對其所屬的生態系統產生深遠的負面影響。」

這次研究也發現，當氧氣程度降低時，與較小的海洋動物相比，較大的物種會出現呼吸缺陷。不過，該研究也發現生命演化創新的證據，例如生物會因此發展可提高血液攜氧能力的色素適應環境的變化。

據《都市日報》報導，英國南極調查局學家莫瑞表示，「了解這些影響不僅有助於我們預測兩極地區海洋生物多樣性的命運，而且還教育我們關於決定物種生存的機制。」

過去的研究曾指出，因為海水變化，等到2050年魚類體積會縮水4分之1。

本次研究結果刊登在自然科學會報B期刊。

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