文憑猶如「廢紙」 港女狀告英國大學獲200萬和解費

2019-06-18 12:56 聯合新聞網 綜合報導



Pok Wong認為英國大學廣告不實，該校文憑是「無用的學位」，因而怒告。圖擷自 臉書 分享 facebook

又到了畢業升學的季節，許多學生可能會選擇到國外升學，藉此增加之後的「就業競爭力」。但是有一名香港女子從英國的大學苦讀畢業後，卻認為該校不但教學品質低劣，且該校文憑對求職毫無助益，就像廢紙一樣。因此怒告學校「廣告不實」，並獲得6萬英鎊（約新台幣237萬元）的和解費。

根據英國《BBC》報導，一名香港女子Pok Wong於2011年入學安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University），修讀兩年制國際商務管理學位課程，並於2013年以第一名畢業。然而，她認為學校課程與當初的招生說明書中「著名優質學府」和「提供卓越教育」等說法不符，因此於一狀告到英國法院，起訴他們「宣傳不實廣告」。

已經返回香港的Pok Wong表示，這些大學以為像她這樣的外國學生只是付錢買學位，但事實上她們注重課程品質和能夠吸收多少知識。而該大學誇大畢業後的就業前景，以及該大學提供的人脈關係。她指稱即使自己以第一名畢業，但對尋找工作完全沒有幫助，更以「無用的學位」形容。

去年，倫敦中央郡法院（County Court of Central London）判決該大學勝訴，Pok Wong須支付137英鎊的法律費用。但是最後Pok Wong和大學達成和解，安格里亞魯斯金大學同意支付1萬5千英鎊（約新台幣59.5萬元）的和解金，並為她支付4萬6千英鎊（約新台幣182.5萬元）的法律費用。

Pok Wong表示，儘管自己敗訴，但大學願意付出和解金「對我來說是一次勝利」，且希望自己的經驗能夠鼓勵其他學生站出來捍衛自己的權利。