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NBA多倫多暴龍隊冠軍遊行傳槍響 2重傷2被捕

四川宜賓深夜連五震最大規模6 傳死亡、掩埋災情

多倫多暴龍隊冠軍遊行傳槍響 2重傷2被捕

2019-06-18 05:21世界日報 聯合報編譯／田思怡

NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社
NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社
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NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社
NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社
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NBA暴龍隊今天下午（17日）在多倫多舉行總冠軍慶祝遊行時發生槍擊案，警方當場逮捕兩名嫌犯，並表示，有兩人重傷，但無生命危險。槍擊地點在Nathan Phillips Square，當時數以萬計的球迷正在歡慶暴龍隊史上第一個總冠軍榮耀，從影片中可發現，槍響一出，眾多穿著紅色球衣的球迷驚慌逃竄，現場相當混亂。

目擊者說，聽到四聲槍響，群眾狂奔逃命。當時加拿大總理杜魯多正在台上發表談話，未被打斷。

NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社
NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社
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NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社
NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社
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多倫多槍擊
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