多倫多暴龍隊冠軍遊行傳槍響 2重傷2被捕

NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社 分享 facebook NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社 分享 facebook

NBA暴龍隊今天下午（17日）在多倫多舉行總冠軍慶祝遊行時發生槍擊案，警方當場逮捕兩名嫌犯，並表示，有兩人重傷，但無生命危險。槍擊地點在Nathan Phillips Square，當時數以萬計的球迷正在歡慶暴龍隊史上第一個總冠軍榮耀，從影片中可發現，槍響一出，眾多穿著紅色球衣的球迷驚慌逃竄，現場相當混亂。

Absolute mayhem on Bay and Albert Street! Plenty of people running towards Dundas, saw people getting trampled. — Mushtaq Nizamdin (@mnizamdin7) 2019年6月17日

And again. People running away from the right side. Not sure what’s going on pic.twitter.com/1fEoGoaVMl — Meagan Fitzpatrick (@fitzpatrick_m) 2019年6月17日

目擊者說，聽到四聲槍響，群眾狂奔逃命。當時加拿大總理杜魯多正在台上發表談話，未被打斷。