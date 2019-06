多倫多暴龍隊冠軍遊行傳槍響 2重傷2被捕

NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社 分享 facebook NBA暴龍隊今下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍響。美聯社 分享 facebook

NBA暴龍隊今天下午(17日)在多倫多舉行總冠軍慶祝遊行時發生槍擊案,警方當場逮捕兩名嫌犯,並表示,有兩人重傷,但無生命危險。槍擊地點在Nathan Phillips Square,當時數以萬計的球迷正在歡慶暴龍隊史上第一個總冠軍榮耀,從影片中可發現,槍響一出,眾多穿著紅色球衣的球迷驚慌逃竄,現場相當混亂。

Absolute mayhem on Bay and Albert Street! Plenty of people running towards Dundas, saw people getting trampled.

And again. People running away from the right side. Not sure what’s going on pic.twitter.com/1fEoGoaVMl