聯合國報告：2030年全球人口將達85億

2019-06-18 05:05 世界日報 中新社聯合國6月17日電



聯合國17日發布的一份報告表示，預計到2030年，全球人口將達到85億；2050年，全球人口將達97億。但未來數十年內人口增速將減慢。

這份名為《2019年世界人口展望》的報告指出，未來30年全球新增人口中，約半數集中在九個國家：印度、奈吉利亞、巴基斯坦、剛果、衣索比亞、坦尚尼亞、印尼、埃及和美國。印度將在2027年前後，取代中國成為世界第一人口大國。

該報告指出，未來30年人口增長最快的國家中，有許多是最不發達國家。人口快速增長不利於這些國家落實《2030可持續發展議程》，減貧、消除饑餓、發展醫療教育等可持續發展目標將面臨挑戰。

報告指出，撒哈拉以南非洲的大多數國家，亞洲和拉丁美洲的部分國家和地區，勞動年齡（25-64歲）人口增長較快，為經濟增長帶來機會。但如果要充分發揮「人口紅利」，這些國家和地區必須加大對醫療、教育的投入，為經濟持續增長創造條件。

人口壽命方面，全球人口出生時平均預期壽命從1990年的64.2歲，增至2019年的72.6歲，2050年有望增至77.1歲。但最不發達國家的人口出生時預期壽命比全球平均值少7.4歲，主要原因在於較高的兒童和孕產婦死亡率，以及暴力、衝突、愛滋病擴散等。

預期壽命增長同時，全球人口老齡化也在加劇。該報告預計，2050年全球65歲以上人口比率將達到16%，約每六個人裡就有一名65歲以上的老人；2019年這一數據為11%。到2050年，西亞和北非、中亞和南亞、東亞和東南亞、拉丁美洲和加勒比地區的老齡人口估計將成長一倍；歐洲和北美老齡人口占全球比率可能會達到四分之一。報告指出，人口老齡化將給各國的社會保障系統帶來壓力。

《2019年世界人口展望》由聯合國秘書處經濟與社會事務部（UNDESA）組織編寫並發布，匯集1950年至今全球235個國家和地區的人口統計數據，並預測2019年至2100年間全球及各國家和地區層面的人口變化。