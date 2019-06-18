過度旅遊惹民怨 各國找解方

2019-06-18 01:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



最近全球著名觀光景點因旅客過多而發生不少事件或事故，使「過度旅遊」（overtourism）問題再度廣受關注，也讓各國「人滿為患」景點的地方政府祭出多收費用、旅客分流、高額罰款等反制措施。 「過度旅遊」問題備受關注，今年5月底法國羅浮宮員工因受不了旅客過多而罷工，關閉一天。 （本報系資料庫） 分享 facebook

今年5月底法國羅浮宮員工因受不了旅客過多而罷工，關閉一天。

上個月聖母峰登頂大塞車，導致多人死亡；義大利威尼斯的居民反對郵輪帶來大量遊客，發起禁止郵輪靠岸的活動，本月初一艘郵輪更直接撞上威尼斯碼頭及岸邊船隻，導致五人受傷。

全球各國政府的旅遊或觀光局，正採取措施降低「過度旅遊」的損耗。

不丹未限制旅客數，而是在淡季向每位觀光客收200美元、旺季則收250美元。

在秘魯，觀光客若想造訪印加遺址馬丘比丘，必須預先購票並在限定的時間進入。

有些國家不只控制旅客數，更限制遊客行為。

居民不到100萬人的荷蘭阿姆斯特丹，每年迎來逾1,900萬名遊客，該市提醒遊客，「禁止在市區隨地小便、亂丟垃圾、大聲唱歌及其他不良行為，否則將處巨額罰款」。

威尼斯及冰島則希望旅客分流，推出活動引導旅客探索較不熱門的景點。

威尼斯會向遊客及居民發布報告，指出現在各景點的人流以及壅塞情形，提供警告及避開人潮的小秘訣。

美國旅行社協會指出，防止「過度旅遊」不僅是政府單位的責任，旅客也能盡一份心力。

「負責任旅遊中心」建議，旅客可以避開人滿為患的景點，改去能提供相似風景及體驗、但較少人前往的景點。