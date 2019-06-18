電視劇效應 車諾比湧人潮

2019-06-18 01:51 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



烏克蘭城鎮車諾比（Chernobyl）在30多年前因核災事件淪為廢墟，但現在再度蓬勃發展，這要歸功於HBO在當地拍攝的迷你電視劇，為當地旅遊業帶來人潮，使車諾比成為流行文化驅動旅遊業生機的最新例證。HBO拍攝的迷你劇集「核爆家園」於5月6日播出，目前躍居網路電影資料庫IMDb評分最高的電視節目榜單，也成功吸引觀光客到當地旅遊。

基輔旅遊推廣委員會預估，今年底前造訪車諾比的遊客人數上看10萬人，將比去年大增7萬人。

主打車諾比旅遊的旅行社SoloEast負責人伊凡查克表示，今年7月和8月的訂票及旅遊資訊詢問均比去年同期勁增40%，5月的客戶則比去年同期增加逾500人。

旅遊網站Chernobylwel.com行銷經理克拉傑西爾指出，「HBO的劇集簡直完美行銷了車諾比強制疏散區，促使人們開始理解車諾比，詢問相關的旅遊問題，等他們做足功課，就開始計劃來此旅行」。除了當地的觀光業績增加，外國遊客也大增。

Hopper消費者旅遊專家珂爾雯說，「耐人尋味的是，人們認為自己對從未去過的地方更感興趣。流行文化的確驅動了人們對旅遊的許多對話和啟發，能使他們規劃從未去過的旅行」。