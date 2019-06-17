亞裔科技人PO「生子毀事業」掀推特風暴

2019-06-17 16:38 世界日報 編譯組╱矽谷電



亞韓裔的矽谷科技夫婦潘艾力(Eric Bahn)的一家，他妻子和兩個小孩。 圖／取自推特 分享 facebook

韓裔的矽谷科技人潘艾力(Eric Bahn)日前連續推文，形成一篇文章。他說「生孩子對事業很糟糕」，並且真實地說生孩子後生活如何困難。但另一方面他又說「生孩子是他一生中最佳決定」，因為孩子為他帶來無比幸福。他的推文在推特掀起了「推特風暴」，大量科技人和非科技人都加入討論。

潘艾力在矽谷創辦媒體公司「Hustle」，又是創投公司「Hustle Fund」的首席合夥人。

他推文說，想誠實地談一談生養小孩的事，然後就直接說生孩子對事業很糟糕，因為荷包會縮水，婚姻也會變得緊張。

他和妻子比雅翠絲‧金(Beatrice Kim)決定生孩子前，兩人都全身投入初創公司工作，也經常旅行，出外吃館子，周末與朋友狂歡。

第一個孩子出生，他和妻子都想做積極的父母，但發覺做不到，身心都無法勝任，只好出資請保母代勞，灣區的保母很貴， 他們一年要花8萬元（還有第二個孩子）。

他又發現無法全心全時工作，工作力和思考力只及以前的50%，因為晚上睡不好，每天只睡5小時。比雅翠絲更慘，除了要管三家公司，還要哺乳。她是史丹福MBA畢業，創辦就業顧問公司「Awaken」，是持照的職業顧問。

但是他和妻子都發現生孩子是一生的最佳決定，因為孩子帶來無比快樂；「兩個孩子成為我們倆未來18年的最佳室友，我每天5點準時回家，回到家裡，兩個孩子跑來跑去，提醒我他們很愛我。他們對我沒有要求，不要求我工作有表現，只要我出現在他們面前，他們就會興高采烈。這讓我感到人生很富足。」

在推特留言回應的人都說，潘艾力道出真實情況，整個述今人想到，孩子帶來的困難和快樂。