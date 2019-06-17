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結婚前夕閨密跟男友搞上床 她爆打小三得吃10個月牢飯

2019-06-17 15:29聯合新聞網 綜合報導

圖左為37歲女子海倫（Helen Hoaken）。圖擷自Helen Hoaken...
圖左為37歲女子海倫（Helen Hoaken）。圖擷自Helen Hoaken 臉書
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都要結婚了，才發現男友跟自己好朋友睡過！英國一名37歲女子海倫（Helen Hoaken），結婚前夕抓到男友跟32歲的閨密，卡蘿（Carol Clarkson）有一腿。雙重背叛的打擊下，海倫在卡蘿回公寓途中與她發生衝突，海倫狠抓她的頭往地面上撞，導致卡蘿頭部受到重創，頭顱骨折出血，旁人見狀嚇傻趕緊將她送醫，並報警請警方協助處理。

英國《太陽報》報導，原本海倫跟男友正準備婚禮，她最好的朋友卡蘿將擔任婚禮伴娘，沒想到在單身派對後卻變了樣，卡蘿竟跟男友發生關係，讓她忍無可忍，在路上與卡蘿發生肢體衝突，抓著她的頭部往地上砸，導致她的頭部撞擊到人行道上，造成頭骨骨折，失去意識，送醫住院五天。

事後海倫被警方逮捕，法院審理時，法官對海倫說，「我能理解你遭受背叛，悲痛哀傷的情緒，可是妳對她的暴力行為，是犯罪也嚴重危害了生命安全」。

海倫解釋，當時在酒精作用下，她已經有點神智不清，加上她只要一想到被兩個最親密的人同時背叛，她就控制不了自己的情緒，強調不是刻意將人打致重傷，她也十分震驚跟後悔。

最後海倫被法院判處10個月有期徒刑，婚禮無限期延後。

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