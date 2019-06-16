親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

全記過！海軍士官與酒女脫光狂歡 7人承認無遭迫

女子掉落月台頭部多處撕裂傷 火車延誤46分

NASA觀測火星 星際迷航記成真？

2019-06-16 18:33台灣醒報 記者陳俊良╱台北報導

NASA觀測火星，發現狀似星際迷航記標記(photo from www.spac...
NASA觀測火星，發現狀似星際迷航記標記(photo from www.space.com))
分享

NASA近日發布其飛行器「火星偵查軌道衛星」前陣子拍攝的一張照片，火星表面上的沙丘形狀看起來像是電影《星際迷航記》星際艦隊的標記。然而，好比1976年知名的火星地表人臉形狀照片，這樣的星際艦隊標記乃是由風、岩漿，以及其它力量雕塑火星地景所形成的。

根據《太空新聞網》、《CBS》和《獨立報》報導，這個沙丘位處火星南半球海拉斯盆地內的一個大平原。

科學家推測，起初是新月形的沙丘和風交互作用，接著火山爆發、岩漿流動，並環繞沙丘，但岩漿的厚度不足以將它全面覆蓋。岩漿冷卻後，沙丘留了下來，積若高島。風繼續吹拂著沙丘，吹走了剩餘的沙，在岩漿平原留下足跡。

火星偵查軌道衛星自2006年在役至今，持續傳回高畫質影像13年，預計將支援2020年的火星漫遊計畫。火星偵查軌道衛星的任務包括尋找冰與水、為好奇號火星探測車尋找降落地點，並且在2014年拍攝一顆接近的彗星。火星偵查軌道衛星也扮演機會號火星漫遊車和好奇號火星漫遊車之間通訊的橋梁。

1976年，海盜一號軌道衛星傳回火星塞東尼亞區的一張照片，出現看似人臉形狀的地形，引發軒然大波。當時人們討論那是否為古代文明所遺留下來，但科學家澄清那只是光影造成的視覺效果。儘管如此，許多人仍將張火星人臉照片當作一種文化意象傳遞。

【更多精采內容，詳見

火星太空迷航
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

向難民致敬 法藝術家大草皮上作畫

2019-06-16 17:33

影／坦克全速撞汽車 BMW瞬間消失...只剩底盤

2019-06-16 16:23

聖母院重建法富豪們一毛未出 美國人慷慨解囊

2019-06-16 13:38

銷售天王回首 後悔年輕時做過4件事

2019-06-16 13:18

殺妻懸案滿25年 O.J.辛浦森開推特準備算帳

2019-06-16 12:40

拿乘客、機組人員生命當賭注？夢幻客機滅火系統恐故障

2019-06-16 12:23

巴黎聖母院災後首場彌撒 參加者要戴安全帽

2019-06-16 10:15

在飛機上暴走！蘇丹男敲打機窗衝向駕駛艙

2019-06-16 08:15

比利時布魯日 擬限縮遊客數

2019-06-15 23:05

大秀辣照被吊銷醫師執照 緬甸模特兒女醫怒回嗆

2019-06-15 22:24

荔枝病可致命！ 印度逾50名兒童因「荔枝毒素」致腦炎身亡

2019-06-15 21:09

馬國婦人誤信網路偏方用牙膏治手背燙傷 結果「腫如豬手」

2019-06-15 21:01

非比尋常 格陵蘭島20億噸冰雪融化

2019-06-15 16:33

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

地球30年後模樣曝光？ 網友崩潰哭喊：好心痛

2019-06-15 22:30

影／坦克全速撞汽車 BMW瞬間消失...只剩底盤

2019-06-16 16:23

荔枝病可致命！ 印度逾50名兒童因「荔枝毒素」致腦炎身亡

2019-06-15 21:09

霸氣！不願被駭客威脅 美國女星自己先公開裸照

2019-06-16 13:29

紐西蘭東北海域發生規模7.4強震 發布海嘯警報

2019-06-16 07:54

印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

2019-06-16 17:45

川普再打恐嚇牌 推文警告：若連任失敗股市會大崩盤

2019-06-16 09:52

習近平66歲生日 普亭致贈一箱俄國冰淇淋祝壽

2019-06-15 20:31

大秀辣照被吊銷醫師執照 緬甸模特兒女醫怒回嗆

2019-06-15 22:24

中美貿易戰 企業走鋼索

2019-06-16 13:38

華郵社論：川普對中國策略失敗 可能引發更大衝突

2019-06-16 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top