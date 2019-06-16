NASA觀測火星 星際迷航記成真？

2019-06-16 18:33 台灣醒報 記者陳俊良╱台北報導



NASA觀測火星，發現狀似星際迷航記標記(photo from www.space.com)) 分享 facebook

NASA近日發布其飛行器「火星偵查軌道衛星」前陣子拍攝的一張照片，火星表面上的沙丘形狀看起來像是電影《星際迷航記》星際艦隊的標記。然而，好比1976年知名的火星地表人臉形狀照片，這樣的星際艦隊標記乃是由風、岩漿，以及其它力量雕塑火星地景所形成的。

根據《太空新聞網》、《CBS》和《獨立報》報導，這個沙丘位處火星南半球海拉斯盆地內的一個大平原。

科學家推測，起初是新月形的沙丘和風交互作用，接著火山爆發、岩漿流動，並環繞沙丘，但岩漿的厚度不足以將它全面覆蓋。岩漿冷卻後，沙丘留了下來，積若高島。風繼續吹拂著沙丘，吹走了剩餘的沙，在岩漿平原留下足跡。

火星偵查軌道衛星自2006年在役至今，持續傳回高畫質影像13年，預計將支援2020年的火星漫遊計畫。火星偵查軌道衛星的任務包括尋找冰與水、為好奇號火星探測車尋找降落地點，並且在2014年拍攝一顆接近的彗星。火星偵查軌道衛星也扮演機會號火星漫遊車和好奇號火星漫遊車之間通訊的橋梁。

1976年，海盜一號軌道衛星傳回火星塞東尼亞區的一張照片，出現看似人臉形狀的地形，引發軒然大波。當時人們討論那是否為古代文明所遺留下來，但科學家澄清那只是光影造成的視覺效果。儘管如此，許多人仍將張火星人臉照片當作一種文化意象傳遞。

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