向難民致敬 法藝術家大草皮上作畫

2019-06-16 17:33 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



法國藝術家Saype在巴黎鐵塔的草皮留下長約600公尺的大型漆畫，向正在受難的難民致敬。（photo by france24影片截圖） 分享 facebook

為了向難民致敬並讓世界知道他們的處境，法國藝術家Saype（藝名）在巴黎鐵塔的大草皮上創作大型漆畫。據報導，Saype大部分的畫作都創作在大自然中，需耗時數週，但只能維持約兩天。他表示，他只是想創作，並表達萬物瞬息萬變的概念。

致敬難民、SOS

根據《英國廣播公司》報導，Saype的真正本名是勒格洛斯，他專長於在世界各地的山坡和公園進行大型漆畫創作。而這幅位於巴黎鐵塔大草皮的畫作，是他的最新作品「超越高牆」，目的是為了向非營利性組織地中海SOS和其試圖拯救的難民致敬。

這幅畫長約600公尺，由一系列緊握的手組成，從公園中看不出任何圖像，但若登上巴黎鐵塔，就能完美的看到全貌。這幅畫於15日在巴黎市長的主持下正式完成並開展，而Saype也預計用三年的時間在世界其他城市如倫敦、柏林、奈洛比、布宜諾斯艾利斯等的公園畫下類似創作。

繪畫漆料可分解

Saype接受英國《衛報》採訪時表示，這幅畫展現了「人類鏈」，在這個人們越來越強調自己的時代，希望能提醒大眾要團結一致。這幅畫對他來說更有個人意義，因為他的曾祖父是二戰時的法國反抗軍，但在遭到驅逐出境之後死去。

而他之所以能成為第一個獲准在巴黎鐵塔草皮上作畫的藝術家，主要是因為他的顏料是生物可分解的。他的顏料能暫時的留在草上且有一定的防水力，但因為巴黎鐵塔的草皮開放給市民與觀光客在其之上走動野餐，所以他們估計整個畫作兩天後就會消失殆盡。對此，他認為他創作是為了給人們的記憶帶來印象而不是留下痕跡，而且他也能藉此強調萬物瞬息萬變的特性。

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