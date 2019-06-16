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聖母院重建 法富豪們一毛未出 美國人慷慨解囊

2019-06-16 13:38世界日報 編譯周辰陽／綜合15日電

巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）4月中因大火嚴重受損，當時法國各大富豪紛紛宣布慷慨解囊協助重建，總金額將近10億美元，但美聯社15日引述教會與業界人士說法指出，事發至今滿兩個月，這些富豪根本一毛錢都還沒捐。部分大額捐贈者表示，將根據重建工程進度分批支付捐款

法國文化部表示，迄今所收款項多為小額捐款，實際到位資金約8000萬歐元，僅占認捐總數約9%。聖母院迄今雇用多達150人進行重建，除官方撥出的預算外，「巴黎聖母院之友」（The Friends of Notre Dame de Paris）基金會6月開出第一張約410萬美元的私人捐款重建支票，來源包括美國人的捐款與法國國民給予聖母院基金會（Notre Dame Foundation）的小額捐助。

才剛剛結束紐約募款之旅的「巴黎聖母院之友」主席皮考（Michel Picaud）估計，九成捐款都來自美國金主，「美國人對聖母院很慷慨。」他說，聖母院在美國十分受到喜愛，該組織的11位董事中，就有6人住在美國。

「（法國）大金主沒出錢，一毛都沒有。」 聖母院資深發言人菲諾（Andre Finot）指出：「他們點頭付錢的前提，就是要知道他們給的款項會用在什麼地方，而不是只用在工人的薪水。」

菲諾表示，這些富豪遲遲不簽支票，等著看重建計畫進度與爭奪合約。工程持續數周以來，聖母院被迫部分靠著慈善基金會資助第一階段重建。

聖母院受大火重創後，法國第二大精品集團開雲（Kering）董事會主席兼執行長皮諾特（Franois-Henri Pinault）率先宣布捐款1億歐元，法國最大精品集團LVMH執行長、法國首富阿諾特（Bernard Arnault）不落人後，亦宣布捐款2億歐元。道達爾（Total）石油執行長潘彥磊（Patrick Pouyann）及萊雅集團（L`Oreal）和最大股東貝登古家族，分別捐出1億及2億歐元。光是這四家法國企業捐款合計已達6億歐元。

報導指，就在富豪遲遲不肯付錢之際，參與清理與重建的工人正面臨清理鉛中毒的艱鉅任務。但富豪金主明顯希望，他們的錢能用在建築物與藝術品等具體事物上的重建，而不重視同樣重要的清理、消除職災與公衛隱患等短期工作。

此外，聖母院於15日舉行大火後首次彌撒。彌撒由巴黎總主教奧佩蒂特帶領進行，由於安全理由，只讓30人參與，一半為神職人員，參加者需戴上安全帽。

法國捐款巴黎聖母院
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