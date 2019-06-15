荔枝病可致命！ 印度逾50名兒童因「荔枝毒素」致腦炎身亡

2019-06-15 21:09 香港01 記者何慧燕／報導



荔枝示意圖。聯合報系資料照／記者黃瑞典攝影 分享 facebook

轉眼夏天就到，又是荔枝當造時，惟食太多隨時可能出現「荔枝病」而致命！印度北部地區在過去3周，有逾50名兒童患急性腦炎死亡，另有40名出現類似症狀的兒童正在ICU受治療。當地衛生官員指，他們因吃了大量含有「荔枝毒素」的荔枝引致相關的腦部疾病。香港食安中心亦指食荔枝可能出現「荔枝病」，尤其不應空肚食，而建議兒童一次不能吃多過5粒，呼籲家長注意。

「荔枝毒素」會嚴重破壞合成葡萄糖的機制，從而引發低血糖和腦部發炎。大多兒童都來貧困家庭，平日較少吸取糖分，及營養不良，所以當血糖下降時，他們的肝臟沒有足夠的糖儲備，只剩下毒素就會被釋放。

印度比哈爾邦（Bihar）衛生部官員於周四（13日）表示，過去3星期已有47名兒童死於急性腦炎，當中包括大腦發炎的症狀，與荔枝毒素有關。從1月開始，盛產荔枝的印度墨沙發坡縣（Muzaffarpur）2間醫院共登記了179個病例，惟死亡個案是在過去幾周才出現。據India Today報道，截至昨日（14日）死亡人數已急升至54人。

當地高級衛生官員Ashok Kumar Singh指出，這些求診的兒童均出現急性腦炎症候群（Acute Encephalitis Syndrome，AES），以及有血糖急降的情況，「衛生部門已經發布了一份，關於在溫度高於40度的炎熱天氣下照顧子女的公告」。

據CNN報道，有調查發現不少受影響的兒童，大部分時間都會走去果園吃荔枝，而回到家後不想吃飯。衛生部表示出死亡與當地大量種植的荔枝有密切關係，引述國際專家指出，荔枝含有某種毒素，會沉積在兒童的肝臟中，當溫度升高時，毒素便會被釋放出來。

據英國知名醫學期刊《刺針》（The Lancet）在2014年刊登的一篇研究指出，荔枝的確與腦炎或腦部疾病有關。當兒童的血糖水平下降，身體會開始代謝脂肪酸，導致葡萄糖增加；而尿液樣本顯示，有三分之二的患病兒童含有「荔枝毒素」，且未成熟的荔枝毒素含量更高。

香港食安中心指出，中國內地及印度這兩大盛產荔枝的地方，曾有不少吃荔枝後出現低血糖的個案。輕者頭暈噁心、腹痛腹瀉，重者抽搐、血壓下降，甚至危及生命。美國和印度科學家研究發現，荔枝的兩種天然化學物質hypoglycin A 及MCPG（未成熟的荔枝含量更高），會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡，幼童更屬於高危。

中心建議一般成人每天吃荔枝最好控制在300克以内（約10粒），兒童一次食用不超過5粒為宜，切忌空腹食用，最好在兩餐之間食用。一般而言，糖尿病患者食用荔枝可引起血糖波動，故應盡量少吃荔枝。

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文章授權轉載自《香港01》