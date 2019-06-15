馬國婦人誤信網路偏方用牙膏治手背燙傷 結果「腫如豬手」

2019-06-15 21:01 香港01 記者李納德／報導



馬來西亞婦女燙傷手後誤信偏方塗牙膏，最終手變得異常腫脹及長水泡。圖片經黑白處理。（「Kamarul Ariffin」Twitter圖片） 分享 facebook 坊間流傳的偏方向來都有風險，大眾千萬勿亂試。馬來西亞一名醫生日前在Twitter上分享，指有婦女在被熱油燙傷後，誤信網上流傳的牙膏治燙傷法，在患處塗牙膏，結果手背最終「腫過豬手」。

醫生提醒燙傷後胡亂塗東西止痛，都有機會導致更嚴重的發炎，甚至引起感染，呼籲不要再塗油、醬油和雞蛋等常聽到的偏方。最有用的方法，都是使用室溫水沖15至20分鐘，若患處比手掌大就必須求醫。

馬來國亞醫生Kamarul Ariffin在Twitter上載一張圖片，顯示一隻腫得異常大的手，周邊有幾個透明的水泡，附近有些白色的皮，狀甚恐怖。他解釋，這名婦女手背被滾油燙傷，但她相信謠言的「牙膏治燙傷」之法，以為可以起到止痛作用。

塗完牙膏後，婦女的手背不但未有痊癒，更迅速腫脹長出一個大水泡，手背比原本大了兩三倍。醫生解釋，其實除了牙膏，網傳的包括麵粉、油、醬油、牛油及雞蛋等，都不應用來治療燙傷，這些東西都會刺激到患處，引致更嚴重的發炎，甚至出現感染。

醫生稱一般的皮膚燙傷分3級，第一級會紅腫疼痛；第二級會發紅、出水泡覆蓋皮膚及疼痛；第三級，則是皮膚發白及焦黑，但已無痛楚，因為神經已遭破壞。

正確的處理方法，是先讓傷者遠離危險熱源，脫下所有飾品和燒到的衣物，除非有關物品緊貼着傷口。之後應用室溫水沖傷口15至20分鐘，免進一步灼傷，亦不要用冷水沖或用冰敷。

如果患處出現水泡，不應刺破，宜用乾淨的布蓋上，但如果燙傷屬第二或第三級，且患處比手掌還大，就必須求醫。有網民問蘆薈是否對燙傷有用，醫生指如果已經用室溫水沖洗，就可以用蘆薈。

其實，有牙膏企業也發聲明，講解牙膏成分含研磨劑及清潔劑，對清潔牙齒有用，但沒有緩和燙傷的功效，呼籲市民不要再嘗試。

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文章授權轉載自《香港01》