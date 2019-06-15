非比尋常 格陵蘭島20億噸冰雪融化

2019-06-15 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



研究發現，2013年格陵蘭融冰消融速度是10年前的4倍。 圖／取自美國太空總署網站 分享 facebook

極地研究網站「Polar Portal」14推文指出，格陵蘭島13日有超過40%的冰雪融化，估計融冰量超過20億噸，6月中旬就大量融冰非比尋常。

格陵蘭島是大量冰雪覆蓋的島嶼，其融冰季節通常發生在每年6月至8月，大量融冰的時間是在7月。

哥倫比亞大學地球與環境科學內托教授比喻，此等規模的融冰量，若在面積59公頃的華盛頓國家廣場堆疊冰雪，高度將是華盛頓紀念碑的8倍。

喬治亞大學研究格陵蘭島氣候的科學家莫特表示，融冰量突然飆升雖不尋常，但非前所未有。

2012年是融冰量創紀錄的一年，幾乎整個冰原經歷有史以來第一次融化：「今年的數據和我們在2012年看到的一些融冰峰值相當。」

初夏大規模融冰並非好現象，顯示2019年可能再次創下格陵蘭島融冰量紀錄。

莫特解釋，覆蓋在格陵蘭冰原的冰雪融化，尤其夏季之初就開始，會造成夏季尾聲更多冰雪融化。

丹麥暨格陵蘭地質調查機構的冰原氣候專家鮑克斯今年5月下旬曾預測，2019年將是格陵蘭島大規模融冰年。他指出，今年4月格陵蘭就開始融冰，比平均早了3周，也比2012年的紀錄還要早。

加上西部格陵蘭島的積雪已低於平均，「2019年會是非常大規模的融冰年，且可能更勝2012年」。