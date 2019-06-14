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台男遊美洲海上木舟險喪命 下站挑戰非洲

2019-06-14 13:47世界日報 記者謝雨珊╱蒙特利公園市報導

台灣青年陳柏翰表示，將近兩年的行程和回憶將讓他永生難忘。圖／世界日報提供
台灣青年陳柏翰表示，將近兩年的行程和回憶將讓他永生難忘。圖／世界日報提供
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以有限經費跨越美洲的台灣青年陳柏翰，在中美洲和南美洲時也歷經各種艱辛，但也讓他體悟到保持樂觀的重要性。

陳柏翰說，中美洲天氣炎熱，治安也不是特別好，使用「搭便車」方式旅行具有風險。提及中美洲之旅整趟共搭了92趟便車，但其實想搭便車不是那麼容易，有時曾在太陽下等了好幾小時都沒人回應，但為了生存還是得堅持擠出笑容。根據他的經驗，「堅持到最後，總是有人願意載，即便今天沒有，隔天也會有」，這也讓他體悟到保持樂觀的重要性，「當時就連車子高速行駛時吹到身上的風，都覺得很值得開心」。

由於在南美洲地勢不平穩，有許多山脈，他選擇以騎單車方式旅行，也非常考驗意志力與體力，即便困難，他還是挺過來了。共騎行1萬0635公里（6608哩）的陳柏翰說，當時常騎在城鎮之間，景色多變，但南美洲大多是開發中國家，交通號誌不明確，騎行時得與當地汽車共行一道，也因此曾在街上被撞過一兩次。當地也有某些地區較為險惡，必須結伴同行才能共同穿越，否則很容易因多重原因放棄。他很慶幸當時遇到許多志同道合的單車騎士，讓他理解團隊合作的力量，一起共同前進到阿根廷有「世界的盡頭」的城市烏蘇懷亞，完成夢想。

在旅程當中難免會遇到意外，他也不例外。他原打算沿著南下加州（墨西哥31個州之一）的最北端，在海上滑著獨木舟到最南端，大約1000公里（622哩）路程，再繼續後續行程。為了準備完善，他事先花時間在海上練習滑獨木舟，有次因專注於做其他事情，而沒看到從側邊打來的大浪，導致船隻翻船。

曾學過如何爬上獨木舟的陳柏翰，坦言落水時有些驚慌，並由用太多力氣拍打水，導致一隻手意外脫臼，海水當時漸漸進入他的胃裡並吞噬船身，再加上獨木舟有些破舊，鐵線不斷地割劃他的手臂而血流不止，很擔心有鯊魚靠近。他只能用一隻手硬抓著船隻不放，試圖拖著脫臼的手臂爬回獨木舟上，不停地喊「救命」，當時還以為差點命喪海中。萬幸約一小時半後有漁民靠近，才將他救起送醫。

陳柏翰表示，將近兩年的行程和回憶將讓他永生難忘，同時真實地體悟到人生道理。若未來有機會，下一站想到非洲用更有趣的方式旅行。

獨木舟單車

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