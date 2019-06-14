俄羅斯性感女賭神猝死！ 疑是浴室滑手機釀禍

2019-06-14 13:38 聯合新聞網 綜合報導



俄羅斯撲克牌正妹玩家被發現猝死在家中浴室。圖擷自 liay5 分享 facebook

一名俄羅斯撲克牌正妹玩家被發現猝死在家中浴室，外界推測她可能是使用吹風機時，不小心發生意外，也可能是在浴室使用手機或將手機充電時，不幸觸電身亡，目前家屬已同意解剖驗屍。

根據《倫敦標準晚報》報導，諾薇可娃（Liliya Novikova）是一名數學奇才，她擁有俄羅斯頂尖大學鮑曼莫斯科國立科技大學（Bauman Moscow State Technical University）電機工程學位。她放棄進入頂尖科技公司的工作機會，轉而成為職業撲克玩家，甚至得到「俄羅斯最性感撲克玩家」美譽。

諾薇可娃憑藉著出色的外貌與牌技，吸引到網路遊戲公司「撲克之星」（PokerStars）與她簽約，她在Instagram上也擁有高達1.5萬名追蹤者，她不只開班授課，也經營自己的撲克網路頻道。

某日諾薇可娃的父母遲遲聯繫不上她，電話也無人接聽，因此拜託附近鄰居，鄰居到家中查看時，才發現她倒臥在浴室地板，當下也立刻報警處理。調查人員指出，諾薇可娃身上有電擊受傷的痕跡，但沒有他殺跡象。

調查人員推測，諾薇可娃可能是使用吹風機時發生意外，也可能是在浴室內使用手機、為手機充電等，才導致觸電狀況，她的父母已同意進行解剖驗屍。不幸的是，諾薇可娃猝死的時間，距離她27歲生日僅剩4天，卻發生這起意外，團隊內的玩家也紛紛發文哀悼。