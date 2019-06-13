女子拒絕戴上頭紗被趕下車 伊朗Uber惹爭議

2019-06-13 13:32 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



伊朗近日有女子利用當地叫車軟體Snapp搭車時，由於拒絕戴上伊斯蘭傳統頭紗「希賈布」被司機趕下車，引發爭議。（Photo from Wikimedia Commons） 分享 facebook 不戴頭紗就不能上車？伊朗近日有女子利用當地叫車軟體Snapp搭車時，由於拒絕戴上伊斯蘭傳統頭紗「希賈布」被司機趕下車，引發正反議論。伊朗法律規定女生要穿寬大衣服遮掩身體，因此有人認為司機要求合理；但也有人在推特發起抵制Snapp活動，認為該APP不尊重女性自主權。

根據《半島電視台》報導，根據當地《塔斯尼姆通訊社》消息，一名女子近日透過Snapp叫車，而在搭車時希賈布從她頭上掉落，男司機便要求她將頭紗戴上，但遭女乘客拒絕。事後女乘客發推文表示竟遭司機趕下車，不過男司機隨後也發推文回批，他有還將女乘客載回原來叫車的地點。

後來女乘客還將司機的姓名、長相公開，不過該篇文章隨即被她自己刪除，她也表示很後悔將司機身分暴露。Snapp公司原本發聲明表示，公司需要堅守伊斯蘭的價值，而且司機的身分不能隨意公開。不過他們後來改口稱女乘客已認錯，所以他們也放棄對她的法律追訴權。

不過在Snapp發出聲明後引發許多爭議。由於伊朗宗教法規定女生要用寬鬆的衣物將頭髮、皮膚等器官遮蓋，因此保守派媒體跟一些Snapp駕駛對於該司機表示支持，該名司機阿巴德還上電視，因「維護伊斯蘭價值」接受表揚；但許多民眾也在推特上則發起對Snapp的抵制，目前抵制Snapp的貼文數已超過70萬。

德黑蘭居民馬尼受訪時表示，雖然抵制Snapp不一定能解決女性帶頭紗的問題，不過至少讓政府看到反對嚴苛宗教律法的聲音。由於伊朗宗教法規較保守，對於女性服裝有諸多限制，伊朗女子需將全身皮膚遮住，只能露出臉部，在思想日漸開放下，伊朗女性的自主意識提升，近來呼籲政府服裝解近的聲量也日漸提升。

不過，Snapp是該國最大的租賃車服務公司。「伊朗很多大學、碩士畢業的年輕人都在Snapp工作。」伊朗一名女英文教師表示，雖然她跟她在Snapp工作的丈夫也因此吵架，不過她也怕如果對該公司進行抵制，包括他丈夫，許多伊朗民眾都會因此失去工作。

《耶路撒冷郵報》提到，伊朗甚至設立「宗教警察」確保該國女生確實都有遵守戴頭紗的規定。近年來伊朗女權意識也逐漸高漲，國內對於嚴苛伊斯蘭律法不滿的聲音逐漸浮現，希望政府能夠不要用法律限制女性自主權。

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