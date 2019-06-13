親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不具文資價值？教授發文 揭審議會的黑暗面

林濁水：蔡英文勝出預料中 民進黨未來勁敵是郭台銘

女子拒絕戴上頭紗被趕下車 伊朗Uber惹爭議

2019-06-13 13:32台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

伊朗近日有女子利用當地叫車軟體Snapp搭車時，由於拒絕戴上伊斯蘭傳統頭紗「希賈...
伊朗近日有女子利用當地叫車軟體Snapp搭車時，由於拒絕戴上伊斯蘭傳統頭紗「希賈布」被司機趕下車，引發爭議。（Photo from Wikimedia Commons）
分享
不戴頭紗就不能上車？伊朗近日有女子利用當地叫車軟體Snapp搭車時，由於拒絕戴上伊斯蘭傳統頭紗「希賈布」被司機趕下車，引發正反議論。伊朗法律規定女生要穿寬大衣服遮掩身體，因此有人認為司機要求合理；但也有人在推特發起抵制Snapp活動，認為該APP不尊重女性自主權。

根據《半島電視台》報導，根據當地《塔斯尼姆通訊社》消息，一名女子近日透過Snapp叫車，而在搭車時希賈布從她頭上掉落，男司機便要求她將頭紗戴上，但遭女乘客拒絕。事後女乘客發推文表示竟遭司機趕下車，不過男司機隨後也發推文回批，他有還將女乘客載回原來叫車的地點。

後來女乘客還將司機的姓名、長相公開，不過該篇文章隨即被她自己刪除，她也表示很後悔將司機身分暴露。Snapp公司原本發聲明表示，公司需要堅守伊斯蘭的價值，而且司機的身分不能隨意公開。不過他們後來改口稱女乘客已認錯，所以他們也放棄對她的法律追訴權。

不過在Snapp發出聲明後引發許多爭議。由於伊朗宗教法規定女生要用寬鬆的衣物將頭髮、皮膚等器官遮蓋，因此保守派媒體跟一些Snapp駕駛對於該司機表示支持，該名司機阿巴德還上電視，因「維護伊斯蘭價值」接受表揚；但許多民眾也在推特上則發起對Snapp的抵制，目前抵制Snapp的貼文數已超過70萬。

德黑蘭居民馬尼受訪時表示，雖然抵制Snapp不一定能解決女性帶頭紗的問題，不過至少讓政府看到反對嚴苛宗教律法的聲音。由於伊朗宗教法規較保守，對於女性服裝有諸多限制，伊朗女子需將全身皮膚遮住，只能露出臉部，在思想日漸開放下，伊朗女性的自主意識提升，近來呼籲政府服裝解近的聲量也日漸提升。

不過，Snapp是該國最大的租賃車服務公司。「伊朗很多大學、碩士畢業的年輕人都在Snapp工作。」伊朗一名女英文教師表示，雖然她跟她在Snapp工作的丈夫也因此吵架，不過她也怕如果對該公司進行抵制，包括他丈夫，許多伊朗民眾都會因此失去工作。

《耶路撒冷郵報》提到，伊朗甚至設立「宗教警察」確保該國女生確實都有遵守戴頭紗的規定。近年來伊朗女權意識也逐漸高漲，國內對於嚴苛伊斯蘭律法不滿的聲音逐漸浮現，希望政府能夠不要用法律限制女性自主權。

【更多精采內容，詳見

伊朗伊斯蘭
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

氣旋風暴撲向印度西部 當局擬撤沿海30萬人

2019-06-13 00:20

印度搶當登月第4國 月球飛船二號7月升空

2019-06-12 20:57

影／319公斤「巨貓」超溫馴 保育人士曬合照卻挨罵

2019-06-12 17:55

影／永凍層冰封4萬年 西伯利亞出土完整巨型狼頭

2019-06-12 15:03

英女王在境外唯一的家 新婚時住過的馬爾他別墅求售

2019-06-12 15:03

還在用塑膠袋？超市把AV印在袋上 讓你很「可恥」

2019-06-12 14:05

美法友誼之樹死亡 馬克宏：再送一棵就好

2019-06-12 11:40

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

影／永凍層冰封4萬年 西伯利亞出土完整巨型狼頭

2019-06-12 15:03

【重磅快評】硬逼要會習近平 川普急了

2019-06-12 16:02

對戰美國敗在專業不足？ 中國派談判老將出馬

2019-06-12 17:54

反擊！華為要求美國電信商Verizon支付逾300億專利費

2019-06-13 10:35

月球竟埋了5個夏威夷大的神秘金屬 就位於「這個地方」

2019-06-12 21:17

影／319公斤「巨貓」超溫馴 保育人士曬合照卻挨罵

2019-06-12 17:55

高燦鳴：iPhone本來就是美國製

2019-06-13 01:43

影／哈利波特精靈多比現身？民宅監視器拍到詭異影像

2019-06-12 16:05

美封殺令現衝擊 華為最新筆記型電腦發表會喊卡

2019-06-13 08:53

不慎亂倫！17歲男參加婚禮 與陌生女交歡後才知是表姐

2019-06-13 11:41

大學生用變性濾鏡扮16歲少女 意外釣出戀童癖警察

2019-06-12 16:13

G20峰會是否見川普 習近平陷入兩難

2019-06-12 20:46

醫學界首見！13歲男童的睪丸竟「長出」牙齒

2019-06-12 17:33

最新民調：6民主黨人總統大選能贏他 川普大罵假民調！

2019-06-13 09:55

貿易停戰？ 川普挑明：中方須同意「四、五個要點」

2019-06-12 23:52

Google硬體製造 移出大陸

2019-06-13 00:47

全球86%網民曾被假新聞蒙騙 「它」是最大禍源

2019-06-12 22:19

10個參選人 8個沾過毒？英首相競選政見 名嘴酸：有夠純

2019-06-13 11:00

蘋果Powerbeats Pro無線耳機 台港日韓延7月供貨

2019-06-13 07:37

川習會能解決美中摩擦？ 波頓潑冷水：別抱太高期望

2019-06-12 17:54

貿易戰害的 美國最繁忙貨櫃港出口連七月走下坡

2019-06-12 19:34

在韓外籍人士停留6個月以上者 7月起每月須繳納國民健保

2019-06-13 11:06

看過喜歡想要就租吧！紐時：現在流行不擁有任何東西

2019-06-13 11:01

何時再對中國商品加徵關稅 川普：未訂期限

2019-06-13 07:47

美中政經角力 學者：華府將要東協國家選邊站

2019-06-12 19:13

有錢好辦事？軟銀砸錢「造王」策略碰壁

2019-06-13 02:12

影／鄧振中：與美方未談美豬、被關切Uber

2019-06-13 10:02

華為要求美國電信商Verizon支付10億美元專利費

2019-06-13 09:28

英女王在境外唯一的家 新婚時住過的馬爾他別墅求售

2019-06-12 15:03

吉兆或凶兆？蘋果股重現達康泡沫爆破後僅見的壯舉

2019-06-12 16:52

美國給予雙面太陽能板關稅豁免 彭博：有利亞洲製造商

2019-06-13 07:44

6月底可能開川習會？ 知情人士：預期低且準備有限

2019-06-12 17:22

美10年期公債標售搶手 殖利率跌幅擴大

2019-06-13 09:56

金正恩胞妹金與正今晚赴板門店 弔唁金大中遺孀

2019-06-12 15:00

G20是否有川習會 中國外交部連續3天不鬆口

2019-06-12 20:09

下台倒數！英國首相梅伊想留下這個政績

2019-06-12 15:54

印度搶當登月第4國 月球飛船二號7月升空

2019-06-12 20:57

馬斯克：特斯拉營運將寫新紀錄

2019-06-12 23:53

美股小幅走低 降息預期拖累銀行股

2019-06-13 07:09

塗鴉大師班克西發表新作 諷刺英國脫歐鬧劇

2019-06-12 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top