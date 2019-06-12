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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

恐怖統治！北韓323處決場曝光 7歲童也在場看

2019-06-12 13:46世界日報 編譯中心╱綜合11日電

總部於南韓首爾的人權團體「轉型正義工作組」今天在報告中表示，北韓以公開處決方式「殺雞儆猴」，讓民眾心生恐懼。報告指出，北韓政府利用至少323個地點執行死刑，包含學校、市場。

這份報告是轉型正義工作組（Transitional Justice Working Group，TJWG）四年來訪問610名脫北者的研究結果，這項調查包括19起十多人同時被處決案件。

轉型正義工作組研究主任莎拉A孫（Sarah A. Son）說：「公開處決目的是提醒人民關於國家的特定政策立場，但另一個更強的動機是要在民間灌輸恐懼文化。」

公開處決的對象不乏遭到肅清的精英，例如北韓領導人金正恩2013年處決了一度握有大權的姑丈張成澤（Jang Song-Thaek）。

轉型正義工作組表示，北韓判處死刑不分情節輕重，最常見的罪名是「偷竊銅製品和牲畜」，依「反政府」活動和非法跨境到中國的罪名處死案例相對少。

轉型正義工作組說，根據衛星影像發現，北韓境內有多達323個處決場所，由於擔心平壤當局會做掩飾，因此沒有公布這些地點的確切位置，僅透露大部分行刑場在郊區，也有設置在學校和市場。群眾會聚集觀看處決場面，現場時常有數百人，有時甚至上千人，其中年紀最小者只有七歲。北韓行刑方式包括絞刑和槍決等。

然而處決件數近年來有下滑趨勢，或許是因為面臨國際升高壓力。報告說：「自2015年以來，公開絞刑據報已終止或至少頻率明顯下滑，部分歸因於國際施壓北韓終止這種作法。」

轉型正義工作組提醒說，這項調查樣本是根據脫北者的證詞，不一定具有代表性。不過北韓侵犯人權議題多未拉上檯面討論，轉型正義工作組有必要持續追蹤引起關注。

北韓官方媒體目前尚未就此置評。

人權團體「轉型正義工作組」11日公布一份報告顯示，北韓境內公開處決的刑場竟多達3...
人權團體「轉型正義工作組」11日公布一份報告顯示，北韓境內公開處決的刑場竟多達323個。 (美聯社資料照片)
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