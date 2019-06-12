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Uber空中共乘服務 澳洲墨爾本列試點城市

2019-06-12 13:20中央社 華盛頓11日綜合外電報導

叫車服務巨擘優步（Uber）今天挑選澳洲墨爾本，作為他們空中共乘計畫（UberAir）首座美國以外的國際試點城市，預計在2023年推出商用服務。

Uber先前已將美國加州洛杉磯和德州達拉斯納入計畫，如今選擇墨爾本作為第3個官方試點城市，並將在2020年展開試飛工作，預計於2023年推出商業營運服務。

法新社報導，Uber紐澳區總經理安德森（SusanAnderson）表示：「澳洲政府對共乘服務和未來交通技術，採取了前瞻性的方法。」

「除此之外，墨爾本獨特的人口和地理空間因素，以及創新和技術文化，讓墨爾本成為第3個推出UberAir服務的完美試點城市。我們將很快看到其他澳洲城市跟進。」

Uber在華盛頓舉行的年度峰會Uber Elevate發布這項消息。這家總部設在加州的叫車服務巨擘在峰會上，提出有關「空中計程車」的新願景藍圖，盼藉此作為緩解交通壅塞和改善城市運輸的一種方式。

自首次宣布空中共乘計畫以來，Uber不斷為這項新措施增加合作夥伴與服務細節。本週對外宣布的新夥伴，包括總部設在美國賓州的Jaunt Air Mobility，將負責製作旋轉翼和固定翼輕型飛行器。

Uber也展示了與法國賽峰集團（Safran）合作設計的空中計程車座艙。

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