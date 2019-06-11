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想一夜好眠? 睡前別吃這些

2019-06-11 23:34經濟日報 記者陳律安╱即時報導

許多人都知道睡前攝取咖啡因會影響睡眠，喝杯雞尾酒也會使人入睡幾小時後就醒來，但較少研究針對食物對睡眠的影響如何。哥倫比亞大學爾文醫療中心營養藥學副教授、同時也是哥大卓越睡眠中心主任聖-翁奇（Marie-Pierre St-Onge），說明了飲食與睡眠的關係，以及何種食物會擾人清夢。

聖翁奇說，資料顯示睡眠品質差的人，飲食品質也差，而從臨床研究來看，「我們知道睡眠時間短導致飲食量增加」，不過當中的因果關係難以釐清。

聖翁奇表示，如果前晚睡眠不夠，人們會吃得更多，且常是高油脂及高碳水化合物的食物，導致比平常睡眠充足時吃進更多熱量。

聖翁奇與同事進行實驗，找來26名健康成人，施以符合美國食品藥物局規範的飲食，並在實驗室測量睡眠。而另一天讓參加者自行挑選食物，再測量睡眠，「發現飽和脂肪的攝取多33%、多吃進500大卡」，且入睡所需時間比飲食受控的情況多一倍。

聖翁奇說，最容易導致睡眠品質不佳的，正是脂肪及糖。糖的攝取超過建議量，會導致更多「片段甦醒」（　micro-awakenings，指人清醒時記不得的短暫覺醒），更多飽和脂肪會導致深度睡眠變少，而這關係到記憶的儲存。

一項研究顯示，富含情緒調節血清素的奇異果可幫助人們入睡，且延長睡眠時間。富含褪黑激素的酸櫻桃汁（tart cherry juice）也有同樣功效。

聖翁奇表示，攝取更多纖維也能使人們延長深度睡眠的時間。她還不確定在某個時間吃這些食物，能否帶來更多功效，但她推測答案是肯定的，只是還沒經過研究驗證。

聖翁奇說，那些在日間精神不濟的人們，常吃高油脂食物或含糖飲料提神。有些人說，吃辣或吃鹹食使他們晚上睡不著，不過她沒看過相關研究。

整天保持水分充足（但不是睡前灌水），能稀釋辛辣、糖分及鹽分，有助於睡眠，且不必常跑廁所。聖翁奇說她自己睡前幾小時就不吃東西了，「食物在睡前最好也已消化完畢」。

聖翁奇指出，高纖、低飽和脂肪，及單糖的規律飲食，能幫助睡眠、促進整體健康。那些睡眠品質不佳的人，注意力降低，常忘東忘西，認知及運動表現惡化，罹患糖尿病、心血管疾病、高血壓的風險更高。

聖翁奇說：「睡眠對每個器官都很重要，而我們吃下肚的食物影響身體每個系統。」

研究顯示，減少高油高鹽高糖食物的攝取，有助睡眠。路透
研究顯示，減少高油高鹽高糖食物的攝取，有助睡眠。路透
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