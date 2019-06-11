黑洞可能消失？ 霍金所言可望被證實

2019-06-11 17:35 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



布曼協助研發黑洞影像技術。 圖由中研院提供 分享 facebook 在科幻電影與小說中，常描寫出的黑洞都是大同小異：強大吸引力、吞噬萬物及只進不出等，這些觀念都出自於廣義相對論，但已故物理學大師霍金卻曾提出，黑洞其實不是全黑，透過粒子放射會產生光亮，而這些粒子最終會吸光黑洞。這項被稱為黑洞蒸發論的說法曾被認為無法證明，但實驗指出，霍金輻射（這些逃逸的粒子）雖然微弱，卻能實際被找到。

根據《世界福斯網》報導，隨著量子物理提出的廣義相對論，加上愛因斯坦的重力方程式推導，學界很快能同意在兩個奇異點的解分別是極端的兩點：黑洞與白洞，前者在理論上被認為是「只能進、而出不來」，後者則是只出不進，但基本上，黑洞在理論上是無法反射光線（意指無光）。

但已故英國物理學巨擘霍金卻提出，黑洞其實有粒子輻射，粒子對撞後消逝所發出的光，讓黑洞更應該被稱為「灰洞」，而學界便把黑洞散發出的粒子熱輻射稱為霍金輻射（Hawking radiation）。

順著霍金輻射說法，霍金成功提出一項不會違反量子力學及物質守恆的學說：黑洞蒸發論。他指出，隨著粒子碰撞消逝，為了符合能量守恆，黑洞得吞噬負質量粒子，黑洞本身的質量就會減少，久而久之，黑洞就會消失，但因為過程極為緩慢，霍金預估黑洞需要10的58次方年才能蒸發其0.0000001%的質量。

而據《歐洲新聞網》報導，過往學界都能接受這項黑洞蒸發論，但卻認為這不可能有確切證明，因為目前的科技無法檢測到外太空、過於微弱的霍金輻射。

然而，日前科學家在實驗室中模擬霍金輻射時，發現該輻射的幾項光譜滿足宇宙中存在的冷物質和聲波，意即黑洞中真的可能發生霍金輻。，以此推論，後續的黑洞蒸發論就很可能成真，法國學者帕蘭提尼說：「除了理論角度上模擬黑洞作用，我們很高興能透過精確的模擬實驗，一步一步靠近驗證的可能。」

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