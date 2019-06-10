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安倍晉三還沒下台 高顏值接班人已經呼之欲出

2019-06-10 13:42聯合新聞網 文章提供／遠見

日本首相安倍晉三。 美聯社
日本首相安倍晉三。 美聯社
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日本首相安倍晉三在位時間目前為日本史上第三長，倘若明年夏季能順利贏得選舉，將有機會在2020年底成為史上在位期間第一長的首相。但，安倍之後的接班人會是誰呢？目前呼聲最高的，竟是一名年僅38歲的年輕人？究竟他有什麼魅力，讓日本民眾對他報以如此高的期待？

日本首相安倍晉三將於2021年9月卸任，屆時誰是接班人備受關注。

沒想到，還有兩年多時間，就已有人選浮出檯面，根據民調顯示，現年38歲的眾議員小泉進次郎呼聲最高，甚至他於5月回到曾任職的華府知名智庫「戰略暨國際問題研究中心」（CSIS）發表演說時，大會還介紹他是「日本未來的首相候選人」。

如果兩年後成真，小泉進次郎將以40歲之姿，創下日本最年輕的首相紀錄。

但是，日本的國會議員平均年齡為55歲，僅僅38歲就被看好接任自民黨總裁和日本首相的進次郎，他到底憑藉什麼？

小泉進次郎憑什麼擔任首相？

諷刺的是，進次郎雖帶給外界對政治革新的期待，但進軍國會的方式卻非常傳統，跟多數人一樣，都是承接上一代的政治版圖。他的父親就是前首相小泉純一郎。

小泉家族在日本明治維新時代，抓住日本擴充軍備的時機，積累龐大財富，成為橫須賀富甲一方的家族財團。

最後，小泉家由商轉政，而小泉純一郎能當上首相，則是幾代人努力的結果。

日本國會至今114年的歷史裡，其中有長達94年的時間，國會裡都會有一位小泉家族的議員。小泉純一郎甚至是1972年以來，日本任期最長的首相，也是日本戰後民意支持度最高的首相，從國會殿堂到內閣，小泉家族堪稱日本第一政治世家。

2008年9月，小泉純一郎宣佈退休，就指定兒子小泉進次郎接班，隔年，就順利當選眾議員。

小泉家族不僅財力雄厚，後代子孫顏值都很高，自然風流韻事不斷。小泉純一郎曾被譽為史上最帥的日本首相，他的兒子小泉孝太郎則是知名演員，就是進次郎的哥哥。

能言善道、顏質又高 繼承家族政治版圖無往不利

出身帥哥家族的進次郎能言善道、少了日本傳統政治人物面對鏡頭的拘謹，關東學院畢業後，前往美國哥倫比亞大學念政治學碩士，還曾在知名的美國戰略國際問題研究所（CSIS）擔任研究員，英語流利，無論在日本還是在海外，經常以英文接受訪問。

日本東北大地震後，進次郎出任復興廳政務官，負責最棘手的東日本大地震的災後重建，獲得極高評價，也是他到目前為止最顯著的政績。

在父親的安排下，進次郎一步步往上爬，愈來愈常就各種問題發表看法，例如他主張將社會資源逐漸從年長者轉移到年輕人手上；贊成延長工作年限，並降低育兒壓力；同時，也主張日本應逐步排除核能，同時進行健保和年金改革。

值得注意的是，他雖然擁抱多樣性，也承認這是留美期間最大的收穫之一，但他卻不認為引進移民是「人口老化」的解決之道。

5月中美貿易站升溫，日本和美國關係走向格外受到矚目，趕在川普訪問日本之前，小泉進次郎回到CSIS發表英文演說。

進次郎強調，日本與美國須相互學習、攜手並進，讓未來的美日同盟維持牢固。只要他還在政壇，一定會努力推動日本改革。

5月底，日本《朝日新聞》一項民意調查顯示，民眾心目中最適合接任日本首相的正是他，遙遙領先其他人。

有底氣有實力，這位出生百年政治世家的權貴子弟，能否真的符合期待，推動日本改革，時間將會給出答案。

小泉進次郎出身自政治名門。圖擷自小泉進次郎臉書
小泉進次郎出身自政治名門。圖擷自小泉進次郎臉書
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（作者／李國盛 本文出自2019.06.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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