印度熱浪太強 民眾紛搶水資源

2019-06-09 16:08 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



印度熱到民眾開始搶奪水資源！印度近日高溫達攝氏50.3度，逼近2016年的51度的歷史紀錄，民眾紛紛在路上強奪任何可見的水資源，熱浪重到在猴群中傳出中暑死亡的新聞。由於印度今年雨季晚到，加上天氣本來就熱的情況，讓各地災害頻傳。

根據《德國之聲》報導，在印度中央邦的許多民眾都企望水車能趕快來，緩解目前嚴重的旱情。民眾為了搶奪稀少的飲用水爆發了許多衝突，其中還有人拿刀刺人，造成6人受傷；村莊之間也會互相爭搶水源，常常造成許多人受傷，水車也會打破等慘況。

中央邦首長巴克詹表示，雖然這類衝突並不是很常發生，不過它們還是會加派警力，對災區比較嚴重的水車進行戒備。而根據《今日印度》的報導，幾乎整個北印度都陷入了均溫攝氏47度的蒸籠中。不過好消息是，目前印度南部已經開始下雨，雖然目前還是只下在沿海地區。

根據《印度時報》報導，印度的天氣熱到只要有水，民眾都紛紛直接往身上潑，只為了緩解極悶熱的天氣。印度熱到連當地有森林的猴群中暑而死，而老虎也因為要尋找水源而從森林跑到村莊，讓當地居民很擔心他們的人身安全。

不過《印度時報》也提到，印度氣象局表示，除了印度南部，北部也將開始迎來久違的雨季，阿薩姆等北部邦區都將會迎來降雨，雖然這波雨季延遲，但是整體情況會逐漸改善。不過整體來說，印度今年的氣候也偏熱，雨季的延遲也象徵著氣候變遷對印度的影響。

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