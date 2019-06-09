歐洲銷售有毒燃料 UN籲禁止

2019-06-09 15:52 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



聯合國人權代表呼籲歐洲應停止將有害燃料輸往非洲等開發中國家。由於歐洲企業過去經常將含有有害物質的低價燃料銷往保護標準相對較寬鬆的非洲市場，不僅容易有害環境，也可能造成當地民眾早死問題更加惡化。

據《英國獨立報》報導，聯合國環境與人權問題獨立調查員通塞克（Baskut Tuncak）表示，歐洲國家過去銷售在地不允許使用的燃料，對人權正產生嚴重影響。

他表示，「歐洲企業仍繼續出口含有高量的硫化物與其他有毒物質等不能在本國銷售的燃料，並繼續在非洲市場上銷售。」他指出，這些所謂骯髒柴油每年在非洲造成數千人死亡，如果問題未加以解決，2030年將造成3.1萬人早死及無數的健康傷害。

據《聯合國人權事務高級專員辦事處》在官網上指出，剝削非洲較低的保護標準作法不僅不道德，在某些情況下也屬於犯罪，因此必須停止。歐洲與非洲也必須立即尋找轉型至更清潔、毒性更小的燃料的方向前進。

根據國際法規定，從非巴馬科公約締約國出口包括燃料在內等禁止使用或被拒絕登記的物質至締約國是屬於犯罪行為。

世界衛生組織也指出，環境空氣污染每年造成全球約420萬人早死，地球上約91％的人口更是住在空氣品質標準早已超過世界衛生組織標準的地方。雖然環境空氣污染同樣影響開發國家與發展中國家，但中低收入國家承受的負擔卻是最高。

【更多精采內容，詳見 】