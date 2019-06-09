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印度熱浪逾周 逾半人口置身危險環境

2019-06-09 13:29世界日報 編譯陳韻涵／綜合8日電

印度逾半人口籠罩在危機下，居民搶水，猴子熱死。 歐新社
印度逾半人口籠罩在危機下，居民搶水，猴子熱死。 歐新社
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印度6月出現超級熱浪，氣溫飆破華氏122度(約攝氏50度)，拉吉斯坦省(Rajasthan)楚魯鎮(Churu)高溫達華氏123.4度(約攝氏50.7度)；印度遭熱浪襲擊，逾半人口與動物都暴露在危險環境中，甚至有一群猴子疑中暑死亡。

世界氣象組織(WMO)定義熱浪標準為每日最高溫超過30年的氣候平均華氏9度，且持續超過5日。

印度氣象局(IMD)對熱浪的定義則為，平地最高溫超過華氏104度(攝氏40度)，海岸觀測站測得超過華氏98.6度，丘陵地區溫度逾華氏86度。

6月第一周，印度約53.96%的人口暴露在平均溫度超過華氏104度的環境中；中西部城市出現「嚴重熱浪情況」，尤其是拉吉斯坦省、馬德雅省(Madhya Pradesh)和馬哈拉什特拉省(Maharashtra)地區。

氣候變遷多年來造成溫度持續上升，熱浪頻率漸增且變得嚴重；印度統計和項目實施部(MoSPI)今年公布的報告顯示，熱浪情況從1970年的44件增至2018年的484件，其中又以拉吉斯坦受影響最嚴重，從2017年的144件增至2018年的173件；拉吉斯坦省楚魯鎮高溫一度飆至華氏123.4度(約攝氏50.7度)，逼近印度歷史紀錄高溫華氏123.8度。

印度炎熱高溫不只人類受不了，也對動物造成傷害，馬德雅省賈許巴巴森林(Joshi Baba)高溫達華氏114度(約攝氏45.5度)，造成一群猴子死亡。

森林官員米西拉(P. N. Mishra)說，猴子可能為了搶水而與敵對猴群大打出手，「這很罕見且奇特，因為草食性動物不熱中衝突。」

他說：「我們正在調查所有可能性，包括猴群爭水打架；洞穴裡的30到35隻猴子中，有15隻猴子死亡，數量眾多的猴群掌控特定區域，可能把數量較少的猴群嚇離水源。」

解剖報告顯示，這些猴子可能中暑而死。

高溫印度猴子
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