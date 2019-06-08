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超級幸運兒！ 一注獨得5.3億美元彩券頭獎

2019-06-08 15:52世界日報 編譯組／綜合報導

南加州不是蓋的，獨得6月7日開獎的兆彩（Mega Millions）5億3000萬美元頭獎，外加一注二獎114萬3154美元，分別在聖地牙哥與橙縣海豹灘（Seal Beach）。

5億3000萬美元頭獎全美一注獨落聖地牙哥，二獎全美三注，除加州外，另兩注分落亞利桑納州與華盛頓州，各得100萬美元。

押中這注超級幸運大獎的是位於聖地牙哥羅塞爾街（Roselle Street）10920號的索倫托食市（Sorrento Deli Mart），中獎幸運兒如選擇一次領獎，稅前可領3億4520萬美元。

由於加州法律規定，二獎金額要看加州押注金額而定，因此獎金不像外州限定100萬美元。這次押中114萬3154美元二獎的投注站是橙縣海豹灘大道（Seal Beach Boulevard）13980號的休閒世界76加油站（Leisure World Automotive 76）。

兆彩為增加買氣，除加州外讓彩迷玩加倍給力（Megaplier）。只要多出一元，從二獎以下獎金可能變二、三、四、五倍。本次開獎的加倍給力倍數為三（3X），如押中二獎，獎金可從100萬元變為300萬美元，但本次全美無人押中加倍給力。

6月7日開獎的兆彩（Mega Millions）5億3000萬美元頭獎，外加一注...
6月7日開獎的兆彩（Mega Millions）5億3000萬美元頭獎，外加一注二獎114萬3154美元，分別在聖地牙哥與橙縣海豹灘。 圖擷自abc NEWS
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