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入住太空站不再是夢 NASA首對外開放每晚110萬

2019-06-08 13:46中央社 華盛頓/西雅圖7日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，NASA將允許一般民眾住在國際太空站（ISS）長達一個月時間，每晚要價約3萬5000美元（約新台幣110萬元），最快明年成行。

路透社報導，NASA指出，每年將開放最多兩趟前往太空站的私人旅行，每一趟可待上30天。首次任務最快可望在2020年成行。

NASA財務長狄維特（Jeff DeWit）在紐約那斯達克證交所宣布這項消息時說：「NASA將開放國際太空站作為商業用途，並大肆宣傳這些機會，我們以前未曾這樣做過。」

然而，這一趟行程下來可不便宜。NASA估計，太空船每個座位來回票就要約5000萬美元（約新台幣15億7000萬元）。此外，一旦抵達太空站，NASA也會向訪客收取食物、通訊和保管費用。

狄維特在紐約的記者會說：「如果大家看到價格，很快地把它們加一加，每位太空人的費用大概落在每晚3萬5000美元左右。」

屆時，這些旅客將乘坐由2家美國企業正為NASA專門打造的運輸工具前往太空站，它們分別是太空探索科技公司（SpaceX）的太空艙飛龍號（Crew Dragon）和波音（Boeing）正在建造的「星際飛機」（Starliner）。

法新社報導，然而，這2種運輸太空船都尚未準備就緒，目前預定於今年底完成，時間表仍須待一連串測試結果而定。

從聯合號太空船拍攝的國際太空站影像。 路透
從聯合號太空船拍攝的國際太空站影像。 路透
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