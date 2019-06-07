親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

林志玲今世來報恩 命理師神算AKIRA將會變這樣

撞死孝子判4年潛逃回英！蘇格蘭高院判不引渡林克穎回台服刑

科學家：成人每年吃了5萬塑膠微粒

2019-06-07 14:36世界日報 編譯季晶晶╱綜合6日電

成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒！喝瓶裝水比自來水慘
成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒！喝瓶裝水比自來水慘
分享
衛報報導，根據環境科學與技術（Environmental Science and Technology）期刊刊登的新近研究，科學家估計一般成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒，同時也吸入類似數量。

新研究的數據來自過去針對魚、貝類、糖、鹽、啤酒、水和城市空氣，衡量其中塑膠微粒數量的26份調查。由於大部分食物和飲料都還沒有測試過，這項新研究只估算了15%的熱量攝量，所以真正的數字可能高出許多倍。

數據比較齊全的是水，瓶裝水裡的塑膠微粒平均比自來水多22倍。只喝瓶裝水的人，光是因為此一來源，一年就可能吞下13萬個塑膠微粒，相較下，自來水僅4000。喝瓶裝水大幅增加吃下去的塑膠微粒數量。

主導這份研究的加拿大維多利亞大學教授考克斯說：「我們不知道的太多。還有很大的數據缺口尚待填補。」

攝取塑膠微粒會造成什麼樣的健康影響，目前仍屬未知，但這些塑膠微粒可能釋出有毒物質。有些小到可以滲透人體組織，引發免疫反應。

科學家不曉得吸入塑膠微粒之後會發生什麼事，但新研究推測「吸入的大部分微粒都被攝入體內」 ，而非咳出或打噴嚏排出。

考克斯說明，攝取塑膠微粒的健康影響雖未可知，但就數量而言，風險很高。他說，他的研究已經改變了他自己的行為：「我絕對避免塑膠包裝，並嘗試盡可能不喝瓶裝水。」

想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

台灣躺著也中槍！美CBS新聞討論泰國犯罪 標題傻傻下錯

2019-06-07 11:27

珠峰清出11噸垃圾 尼泊爾回收利用做鍋子

2019-06-07 14:34

電影票房比拚 中國明年將超美稱霸全球

2019-06-07 14:10

日本周末各地大雨 赴日旅遊注意安全

2019-06-07 08:51

蜜月勝地約旦 探訪沙漠遊牧民族

2019-06-07 07:25

二戰後殺最多人！德護士殺85病患 再被判無期徒刑

2019-06-06 21:15

影／日女星籲廢上班穿高跟鞋規定 男官員三兩句否決

2019-06-06 17:57

Uber超狂霸氣升級 紐約客戶下個月可直接叩直升機

2019-06-06 17:48

洛杉磯機場大停電 三座航廈旅客苦等

2019-06-06 16:20

月球表面出現神秘閃光 德國科學家AI望遠鏡窺真相

2019-06-06 14:32

挑戰熊本最小鳥居！栗嶋神社祈求婦女病、身體健康最靈

2019-06-06 12:44

「這男人有點奇怪」韓女上摩鐵傳訊後被發現裸屍旅館

2019-06-06 12:35

聯合國永續發展目標報告：性別平等…長路迢迢

2019-06-05 23:36

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

川普又撂狠話！還可能對中國3000億美元產品加徵關稅

2019-06-06 15:59

比起閃嫁放浪兄弟 日網友更驚訝志玲姊姊這一點

2019-06-06 23:09

鎖匠都沒這麼厲害！塵封40年保險箱加拿大男子一次解鎖

2019-06-07 08:54

經濟學家：川普是「天才」！祭關稅是為明年勝選鋪路

2019-06-06 16:55

稀土戰反制美貿易戰？ 陸官媒說話了

2019-06-07 00:48

登聖母峰死訊創新高？近8成是便宜團 甚至還有假嚮導

2019-06-07 11:00

影／世上最輕、密度最小的固體 光照下近透明

2019-06-06 17:51

反擊華府吃虧論 陸商務部指美國其實賺很大

2019-06-06 18:18

93歲老兵暗示追求梅蘭妮亞 川普大器回應

2019-06-06 18:39

川普訪英期間 和這個人見面6次

2019-06-06 20:24

影／日女星籲廢上班穿高跟鞋規定 男官員三兩句否決

2019-06-06 17:57

貿易報復? 福特在中國合資公司遭重罰

2019-06-06 17:00

紐約油價墜入空頭市場

2019-06-07 01:41

美想推動取消中國大陸在WTO的「開發中國家」地位

2019-06-07 10:37

影／美國版「卡神」！他用十年累積千萬信用卡點數

2019-06-06 17:20

台灣躺著也中槍！美CBS新聞討論泰國犯罪 標題傻傻下錯

2019-06-07 11:27

專家：美中仍可望達協議

2019-06-07 01:26

貿易逆差沒這麼大？ 陸控美灌水逾6成

2019-06-07 00:48

二戰後殺最多人！德護士殺85病患 再被判無期徒刑

2019-06-06 21:15

經濟解析／川普貿易戰詭譎難測 亞洲光降息還不夠

2019-06-06 22:40

來源取代性低 稀土磁鐵可成中方貿易戰新武器

2019-06-06 20:19

洛杉磯機場大停電 三座航廈旅客苦等

2019-06-06 16:20

影／帥爸內建「嬰語翻譯機」 與寶寶對話劇情超起勁

2019-06-07 12:04

Uber超狂霸氣升級 紐約客戶下個月可直接叩直升機

2019-06-06 17:48

滿足川普、遏無證客 專家：墨國面臨「不可能任務」

2019-06-06 16:39

大陸停進美國黃豆 今年前4月降逾70%創新低

2019-06-06 16:34

中國可提供墨西哥的經驗：跟川普打交道要堅決不讓

2019-06-07 09:57

美國搞到WTO上訴機構快癱瘓 歐盟想設影子機構

2019-06-07 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top