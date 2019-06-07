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電影票房比拚 中國明年將超美稱霸全球

2019-06-07 14:10世界日報 編譯劉煥彥／綜合6日電

產業研究機構PwC最新研究估計，中國坐擁14億人口的龐大優勢，明年可望以122億8000萬美元的票房收入、年增11%，超越美國的119億3000萬元，成為全球規模最大的電影市場。

「每日郵報」引述娛樂新聞媒體「好萊塢報導」(Hollywood Reporter)指出，PwC估計今年美國電影票房收入可能達121億1000萬元，仍高於中國的110億5000萬元；但中國電影票房收入成長更快，又有人口優勢，因此明年美中兩國在全球電影市場的地位將逆轉，而且在可見的未來，中國都將稱霸全球電影市場。

中新社1月曾報導，截至2018年底，全中國電影院的銀幕已經有6萬多個，高於美國同期的4萬575個。

中國國家電影局則統計，2018年中國都會居民上戲院看電影的次數超過17億次，而且更重要的是，好萊塢大片在中國受青睞的程度正在下降，中國觀眾愈來愈以行動支持國產電影，特別是大製作、愛國主題的電影。

去年在中國電影票房排行榜中，「戰狼2」以8億2000萬美元票房高居第一，「流浪地球」以6億7900萬美元居次，這兩部都是國產片；好萊塢大片「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers: Endgame)則以6億1000萬美元排名第三。

中國國家電影局統計，2018全年在中國票房超過1億人民幣的電影有82部，國產片就占了44部，已經過半。

值得注意的是，受到美中貿易戰拖累，好萊塢想要繼續吃到中國市場大餅愈來愈難。知名娛樂新聞媒體「綜藝」(Variety)引述多位消息人士的說法報導，中國開始限制引進部分美國娛樂內容，這明顯是要報復川普政府對中國加徵的進口關稅。

報導指稱，中國官員已經指示各家戲院與電影發行商，避免採用美國電影。

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