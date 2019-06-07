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蜜月勝地約旦 探訪沙漠遊牧民族

2019-06-07 07:25聯合報 記者侯俐安╱即時報導

玫瑰古城佩特拉。記者侯俐安／攝影
玫瑰古城佩特拉。記者侯俐安／攝影
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有別於一般對中東戰亂的印象，素有中東和平綠洲稱號的約旦，有豐富的觀光資源，2011年英國王子威廉夫婦到約旦度蜜月後，無論是Wadi Rum沙漠露營、騎駱駝看日出、躺在死海看書，約旦已成歐洲人的蜜月勝地，有「玫瑰城」之稱的佩特拉考古公園更是必訪之地。

佩特拉因玫瑰色的砂岩古城聞名，通常被認為建於公元前6世紀之後，隨後成為納巴特王國首都。在穿過懸壁環繞的峽谷「蛇道」後，首先映入眼簾的是最著名卡茲尼神殿，龐大的城內還有劇場、寺院、浴室等，大多鑿山而建。

古城內四處可見牽著駱駝、小毛驢，問遊客要不要搭乘「Donkey Taxi（小毛驢計程車）」的青年。膚色黝黑、綁著格紋頭巾的他們，是世居在此的貝都因人，從7、8歲就在此地學著販售紀念品、明信片。若能聊上兩句，有時不僅議價順利，更可能熱情邀請你與他的家人共享晚餐，或是喝杯加滿白糖的阿拉伯紅茶。

貝都因在阿拉伯語意指「居住在沙漠的人」。在佩特拉的貝都因人，則是原居於考古公園內的住民，直到1985年，約旦政府將佩特拉列為世界文化遺產，興建考古公園才被迫遷居到鄰近村落。

他們為了觀光被迫遷徙，卻隨著人口倍增、經濟困窘、教育資源缺乏，讓居住空間變得難以負荷，唯一的收益卻也只能來自佩特拉的觀光。

然而當佩特拉發展至全球聞名時，考古公園的高額票價雖會分給導覽員、馬車伕，但導覽需要更專業的背景、擁有馬車需要更好的經濟能力，讓貝都因人只能一輩子留在此地工作，卻難以成為受益者，周遭的飯店甚至不允許貝都因人踏入。貝都因人有如坐在觀光金脈上，卻沒有開採金礦的權利。

隨著導遊聽取講解的團客，會與他們擦身而過。來自都市的旅客也往往對這類兜售充滿戒心。但若願意停下來聊兩句，你會訝異他們的世界觀與語言能力，這群從小與世界各地旅客接觸的貝都因人總能驕傲說，他們從來沒有念過書，但活在世上的每分每秒都是不同的課程。

若能卸下心防交朋友，貝都因人會很樂意邀請你到家中與家人打聲招呼，再到村落內採買、到山洞裡用餐。在這裡，他們卸下兜售講價的世故，除了能共同享用在餐廳吃不到的在地料理，徹夜聊村落的歷史與佩特拉的故事，淺嚐佩特拉的千年滄桑。

Wadi Rum沙漠中的小駱駝。記者侯俐安／攝影
Wadi Rum沙漠中的小駱駝。記者侯俐安／攝影
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佩特拉的小毛驢。記者侯俐安／攝影
佩特拉的小毛驢。記者侯俐安／攝影
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佩特拉古城。記者侯俐安／攝影
佩特拉古城。記者侯俐安／攝影
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佩特拉古城。記者侯俐安／攝影
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