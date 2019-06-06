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Uber超狂霸氣升級 紐約客戶下個月可直接叩直升機

2019-06-06 17:48聯合新聞網 綜合報導

近日Uber不僅開始測試直升機的運作，更宣布自7月9日起紐約市乘坐服務將擴展至名...
近日Uber不僅開始測試直升機的運作，更宣布自7月9日起紐約市乘坐服務將擴展至名為Uber Copter的直升機服務，提供從曼哈頓下城到甘迺迪國際機場的8分鐘的航班。 美聯社
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Uber是一間交通網路公司，將計程車行業轉型成社群平台，方便乘客用手機APP預約、追蹤載客的車輛位置，以經濟共享模式遍及全球。近日Uber不僅開始測試直升機的運作，更宣布自7月9日起紐約市乘坐服務將擴展至名為Uber Copter的直升機服務，提供從曼哈頓下城到甘迺迪國際機場的8分鐘的航班。

據《Fortune》報導，乘客未來能使用Uber的專屬應用程序Uber Copter預訂機票，目前測試航班起點從曼哈頓直升機場，飛至約翰甘迺迪國際機場，是一趟8分鐘的短程航班。

Uber公司表示，紐約市的客戶從7月9日起就可以預訂航班，平均費用為200至225美元（約6328至7119元台幣），將來也會陸續在其他城市提供此項服務。Uber飛行業務負責人艾利森（Eric Allison）則興奮地說，「這項服務能幫助許多旅客節省大量時間，讓一日遊的旅行進行更便捷」。

一名知情人士補充，每架直升機可容納5名乘客，如同Uber乘車服務，價格會隨著需求及其他因素而改變，但僅有公司的特定計劃成員能享有最高兩大級別Platinum和Diamond等服務，他們還可以提前五天先行預約。

除了世界上最大規模的汽車乘車服務外，Uber還運營自動駕駛汽車，電動自行車，摩托車租賃和現在的直升機。另外，下周Uber將於華盛頓舉辦一場與飛行交通相關內容的會議。

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