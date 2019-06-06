月球表面出現神秘閃光 德國科學家AI望遠鏡窺真相

2019-06-06 14:32 香港01 記者李福源報導



德國維爾茨堡大學的天文學家最近製造出人工智能望遠鏡，每當月球閃光出現，望遠鏡會自動記錄下來助科學家進行研究。圖／翻攝自Youtube 分享 facebook

月球表面經常出現神秘閃光，有時甚至會有短暫的「暗點」，科學家雖然提出不少理論，但至今未能完全解釋清楚。德國維爾茨堡大學（Julius Maximilian University）的天文學家最近製造出人工智能望遠鏡去自動偵測，每當閃光出現，望遠鏡會自動記錄下來助科學家進行研究。

維爾茨堡大學太空科技教授卡亞勒（Hakan Kayal）表示，有關現象被稱為「月球瞬變現象」（transient lunar phenomena），自1950年代已為科學家所知，但從未有系統性研究或長期觀測；這些不尋常的閃光一星期會出現幾次，有時月球表面還會有短暫的「暗點」。

科學家已提出一些假設，例如可能是流星碰撞月球表面，還有的是，當太陽風的帶電粒子和月塵產生反應，也有可能出現閃光。卡亞勒想到的另一個可能是月球發生地震，當表面移動時，那些從月球內部所釋放出來的氣體會把太陽光線折射，有時這現象會持續好幾個小時。

懂分辨閃光飛機或雀鳥

卡亞勒的團隊在位於西班牙塞維利亞市（Seville）北方100公里的私人天文台，安裝了一副月球望遠鏡，今年4月開始運作觀察月球閃光。

卡亞勒稱：「這個望遠鏡由兩部攝影機組成，每晚都會觀察月球。當兩部攝影機同時錄到閃光，就會把有關的相片和影片儲存，並以電郵通知團隊。」他表示，望遠鏡還利用了人工智能，讓觀察系統能慢慢學習，分辨出月球表面閃光和其他飛行物體如鳥類、飛機等飛過鏡頭的差別。

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文章授權轉載自《香港01》