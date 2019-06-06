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丹麥候選人撞臉「馬英九」 網笑：怎麼跑來丹麥啦

2019-06-06 11:35聯合新聞網 綜合報導

左圖為丹麥後選人，擷自PTT；右圖為前總統馬英九，報系資料照。
左圖為丹麥後選人，擷自PTT；右圖為前總統馬英九，報系資料照。
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丹麥今天剛結束大選，選舉結果顯示右派民族主義勢力受挫，原總理拉斯穆森承認敗選。社會民主黨領導的在野左翼聯盟勝選，將組成政府，丹麥可能成為第3個政治立場向左轉的北歐國家。選舉落幕，但有一名在丹麥的台灣留學生意外發現，有位候選人的海報竟然神撞臉前總統馬英九。他將照片貼到PTT上，笑噴網友。

丹麥一名候選人海報，神似前總統馬英九。圖擷自PTT
丹麥一名候選人海報，神似前總統馬英九。圖擷自PTT
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一名目前在丹麥哥本哈根大學攻讀博士學位的台灣網友，在PTT「就可版」上發文寫道，自己有天騎車回家的路上，遠遠看到一位當地候選人的海報，覺得有種似曾相識的感覺。沒想到，騎近一看，發現該名候選人竟然撞臉前總統馬英九。他立刻拍照上傳，並笑喊：「英九你怎麼跑來丹麥啦！」

文章貼出後，網友紛紛留言表示「真的有像」，也有網友認為「比較像二分之一強的賈斯丁」。

丹麥為君主立憲內閣制，上一次選舉為2015年，由中間偏右聯盟（自由黨、丹麥人民黨、保守黨及自由聯盟）以一席之差勝選，該聯盟共推自由黨黨魁拉斯穆森擔任總理。本次選舉中，社民黨承諾增加社福預算，獲得不少支持而拿下48席，連同其他合作的左翼政黨，取得國會179席中的91席。原總理拉斯穆森則承認敗選，表示將面見丹麥女王，請求解散政府。

丹麥馬英九
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